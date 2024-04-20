Черные пакеты для еще 750 оккупантов и "минус" самолет: потери врага на 20 апреля
Россияне продолжают наступательные действия на Востоке и Юге. Несмотря на значительное преимущество врага в вооружении и личном составе, нашим защитникам удается наносить ему большие потери.
Сейчас украинские военные "демобилизовали" уже более 450 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки на концерт Кобзона попало сразу 750 российских захватчиков.
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Потери врага на 20 апреля
Кроме того, противника "лишили" 8 танков, 21 бронированной машины и 20 артиллерийских систем. Впрочем, самым большим достижением вчерашнего дня стало сбивание самолета стратегической авиации. Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты потеряли более 340 самолетов.
- личного состава – около 458580 (+750) человек;
- танков – 7213 (+8);
- боевых бронированных машин – 13873 (+21);
- артиллерийских систем – 11678 (+20);
- РСЗО – 1046 (+0);
- средств ПВО – 763 (+1);
- самолетов – 348 (+1);
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9341 (+30),
- крылатых ракет – 2109 (+13);
- кораблей /катеров – 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 717 (+46);
- специальной техники – 1918 (+3).
Потери врага на 20 апреля / Фото Генштаб
Украина впервые сбила Ту-22М3: что известно
- 19 апреля утром стало известно, что в Ставропольском районе возле хутора Богомолов упал самолет стратегической авиации Ту-22МЗ.
- Произошло это после того, как бомбардировщик возвращался к аэродрому, выпустив по Украине ракеты Х-22.
- В минобороны России признали падение самолета. Там заявили, что два пилота смогли катапультироваться, один погиб, а еще четвертый пропал без вести.
- В то же время в ведомстве назвали причину аварии "техническую неисправность" воздушного судна.
- Впоследствии в ГУР признали, что сбивание "тушки" – совместная операция разведки и Воздушных сил. Кирилл Буданов рассказал, что "охота" на бомбардировщик длилась неделю.
- Ту-22М3 был сбит в 308 километрах от границы с Украиной.
- Для уничтожения самолета использовали советский ЗРК С-200, который украинцы модернизировали.