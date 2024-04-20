Черные пакеты для еще 750 оккупантов и "минус" самолет: потери врага на 20 апреля

Россияне продолжают наступательные действия на Востоке и Юге. Несмотря на значительное преимущество врага в вооружении и личном составе, нашим защитникам удается наносить ему большие потери.

Сейчас украинские военные "демобилизовали" уже более 450 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки на концерт Кобзона попало сразу 750 российских захватчиков.

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Потери врага на 20 апреля

Кроме того, противника "лишили" 8 танков, 21 бронированной машины и 20 артиллерийских систем. Впрочем, самым большим достижением вчерашнего дня стало сбивание самолета стратегической авиации. Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты потеряли более 340 самолетов.

личного состава – около 458580 (+750) человек;

танков – 7213 (+8);

боевых бронированных машин – 13873 (+21);

артиллерийских систем – 11678 (+20);

РСЗО – 1046 (+0);

средств ПВО – 763 (+1);

самолетов – 348 (+1);

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9341 (+30),

крылатых ракет – 2109 (+13);

кораблей /катеров – 26 (+0);

подводных лодок – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 15 717 (+46);

специальной техники – 1918 (+3).

Потери врага на 20 апреля / Фото Генштаб

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