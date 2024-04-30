Массовый "хлопок" в Крыму: хронология 797 дня войны

Россияне продолжают вести войну против Украины и обстреливать мирные украинские города. Однако ВСУ дают достойный отпор врагу, нанося российской армии колоссальные потери.

Продолжаются 797 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Какая ситуация сегодня, 30 апреля, на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.

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