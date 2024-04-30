Массовый "хлопок" в Крыму: хронология 797 дня войны
Россияне продолжают вести войну против Украины и обстреливать мирные украинские города. Однако ВСУ дают достойный отпор врагу, нанося российской армии колоссальные потери.
Продолжаются 797 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Какая ситуация сегодня, 30 апреля, на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.
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За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В общем, враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры. Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районах сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационных станциях противника. По состоянию на 30 апреля было ликвидировано 1250 оккупантов за прошедшие сутки, а также десятки танков и систем ПВО. Общие потери врага достигли более 468 тысяч солдат. Во временно оккупированном Крыму объявляли о ракетной опасности, что вызвало панику по всему полуострову. Позже мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах, которые произошли не только в Крыму. Неспокойная ночь также прошла в городах Джанкой, Октябрьском и Гвардейском, расположенных неподалеку от Симферополя. Кроме того, звуки взрывов слышались в городе Геническ, принадлежащий к Херсонской области. Ранее также "тревожно" было и вблизи Мариуполя.
Оперативная информация о российском вторжении
Потери врага
Взрывы по всему Крыму и не только
За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений.
В общем, враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.
Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районах сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационных станциях противника.
По состоянию на 30 апреля было ликвидировано 1250 оккупантов за прошедшие сутки, а также десятки танков и систем ПВО.
Общие потери врага достигли более 468 тысяч солдат.
Во временно оккупированном Крыму объявляли о ракетной опасности, что вызвало панику по всему полуострову. Позже мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах, которые произошли не только в Крыму.
Неспокойная ночь также прошла в городах Джанкой, Октябрьском и Гвардейском, расположенных неподалеку от Симферополя. Кроме того, звуки взрывов слышались в городе Геническ, принадлежащий к Херсонской области. Ранее также "тревожно" было и вблизи Мариуполя.