Ряд областей ночью атаковали "Шахеды": хронология 893 дня войны

В Украине 4 августа продолжаются 893 сутки полномасштабного вторжения России. Захватчики не прекращают атаковать наше государство как с воздуха, так и на фронте, однако наши защитники героически отражают все нападения и наносят агрессору неотвратимые потери.

Какие важные события в этот день были на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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