Ряд областей ночью атаковали "Шахеды": хронология 893 дня войны
В Украине 4 августа продолжаются 893 сутки полномасштабного вторжения России. Захватчики не прекращают атаковать наше государство как с воздуха, так и на фронте, однако наши защитники героически отражают все нападения и наносят агрессору неотвратимые потери.
Какие важные события в этот день были на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Информация о российских ракетоносителей морского базирования от ВМС ВСУ по состоянию на 06:00: Утром 3 августа минобороны страны-агрессора заверило своих граждан, что ночью противовоздушная оборона российских войск сбила сразу якобы 75 беспилотников. В частности, 36 из них – над Ростовской областью. В то же время губернатор области Голубев отчитался об атаке 55 беспилотниками. Остальные, похоже, таки точно долетели до целей. Территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования, К слову, Голубев также признал, что во время атаки были повреждены складские объекты в двух районах области. Ликвидацией последствий "падения обломков" занимались службы экстренного реагирования. Похоже, ситуация на утро после атаки БПЛА была непростой ведь по сообщению Голубева в 12:00 3 августа, в Морозовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. О его отмене – до сих пор ни слова. В Украине отбой угрозы ударных БПЛА по областям, пишут Воздушные силы. Этой ночью их было немного, последний исчез в небе Кировоградской области.
Сколько вражеских ракетоносителей находится в морях
В России случайно признали, что упустили десятки беспилотников во время атаки на "Морозовск"
– писал он.
Информация о российских ракетоносителей морского базирования от ВМС ВСУ по состоянию на 06:00:
Утром 3 августа минобороны страны-агрессора заверило своих граждан, что ночью противовоздушная оборона российских войск сбила сразу якобы 75 беспилотников. В частности, 36 из них – над Ростовской областью.
В то же время губернатор области Голубев отчитался об атаке 55 беспилотниками. Остальные, похоже, таки точно долетели до целей.
Территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования,
К слову, Голубев также признал, что во время атаки были повреждены складские объекты в двух районах области. Ликвидацией последствий "падения обломков" занимались службы экстренного реагирования.
Похоже, ситуация на утро после атаки БПЛА была непростой ведь по сообщению Голубева в 12:00 3 августа, в Морозовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. О его отмене – до сих пор ни слова.
В Украине отбой угрозы ударных БПЛА по областям, пишут Воздушные силы. Этой ночью их было немного, последний исчез в небе Кировоградской области.