Ряд областей ночью атаковали "Шахеды": хронология 893 дня войны

4 августа 2024, 06:20
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В Украине 4 августа продолжаются 893 сутки полномасштабного вторжения России. Захватчики не прекращают атаковать наше государство как с воздуха, так и на фронте, однако наши защитники героически отражают все нападения и наносят агрессору неотвратимые потери.

Какие важные события в этот день были на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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06:24, 04 августа

Сколько вражеских ракетоносителей находится в морях

Информация о российских ракетоносителей морского базирования от ВМС ВСУ по состоянию на 06:00:

  • в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
02:24, 04 августа

В России случайно признали, что упустили десятки беспилотников во время атаки на "Морозовск"

Утром 3 августа минобороны страны-агрессора заверило своих граждан, что ночью противовоздушная оборона российских войск сбила сразу якобы 75 беспилотников. В частности, 36 из них – над Ростовской областью.

В то же время губернатор области Голубев отчитался об атаке 55 беспилотниками. Остальные, похоже, таки точно долетели до целей.

Территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования,
– писал он.

К слову, Голубев также признал, что во время атаки были повреждены складские объекты в двух районах области. Ликвидацией последствий "падения обломков" занимались службы экстренного реагирования.

Похоже, ситуация на утро после атаки БПЛА была непростой ведь по сообщению Голубева в 12:00 3 августа, в Морозовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. О его отмене – до сих пор ни слова.

01:38, 04 августа

В Украине отбой угрозы ударных БПЛА по областям, пишут Воздушные силы. Этой ночью их было немного, последний исчез в небе Кировоградской области.

Автор: Владислав Кравцов