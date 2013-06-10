Массированная атака на Киев, удар по домам и роддому в Одессе: хронология 1203 дня войны

В ночь на 10 июня россияне атаковали Украину ракетами и ударными дронами. В частности, ударили по Киеву и Одессе. Под прицелом террористов в очередной раз гражданские. К сожалению, есть жертва и пострадавшие.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

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