Массированная атака на Киев, удар по домам и роддому в Одессе: хронология 1203 дня войны
В ночь на 10 июня россияне атаковали Украину ракетами и ударными дронами. В частности, ударили по Киеву и Одессе. Под прицелом террористов в очередной раз гражданские. К сожалению, есть жертва и пострадавшие.
О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.
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Кличко сообщил о 4 пострадавших в столице в результате ночной атаки России. Всех госпитализировали. Массированная атака на Киевщину с применением беспилотников и ракет продолжается. Тревога продолжалась более 5 часов. В результате российской атаки разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. Погиб 59-летний мужчина. По предварительным данным, 4 человека пострадали. Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. Вспыхнул пожар. Повреждены кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет. В результате массированной атаки России на Киев зафиксировали такие последствия: В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Режим "Ковер" ввели во всех московских аэропортах. Ранее россияне жаловались на взрывы в ряде городов Московской области. Россия атаковала Одессу ударными дронами. Прозвучали взрывы. На Юге Силы обороны уничтожили вражескую лодку с десантом. Впервые в истории военной авиации истребитель F-16 сбил российский Су-35 в воздушном бою. По данным Bild, Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет 7 июня на Курском направлении. В воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.
В Киеве есть пострадавшие в результате атаки России
Какие последствия массированной атаки на Киевщину
По состоянию на сейчас последствия фиксируются в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области. Повреждены частные дома, горят автомобили.
Попадание в жилой дом в Одессе: есть жертва и пострадавшие
Враг массированно атакует Киев: есть пострадавшие
Россияне ударили по роддому в Одессе
Во всех аэропортах Москвы ввели режим "Ковер"
В Одессе прогремели взрывы
Украинские воины уничтожили лодку с российскими оккупантами
F-16 впервые в истории сбил истребитель Су-35 на Курщине
"Шахеды" атакуют Киев и область
Кличко сообщил о 4 пострадавших в столице в результате ночной атаки России. Всех госпитализировали.
Массированная атака на Киевщину с применением беспилотников и ракет продолжается. Тревога продолжалась более 5 часов.
В результате российской атаки разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. Погиб 59-летний мужчина. По предварительным данным, 4 человека пострадали.
Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. Вспыхнул пожар.
Повреждены кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет.
В результате массированной атаки России на Киев зафиксировали такие последствия:
В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Режим "Ковер" ввели во всех московских аэропортах. Ранее россияне жаловались на взрывы в ряде городов Московской области.
Россия атаковала Одессу ударными дронами. Прозвучали взрывы.
На Юге Силы обороны уничтожили вражескую лодку с десантом.
Впервые в истории военной авиации истребитель F-16 сбил российский Су-35 в воздушном бою.
По данным Bild, Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет 7 июня на Курском направлении.
В воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.