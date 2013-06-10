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24 Канал Новости Украины Массированная атака на Киев, удар по домам и роддому в Одессе: хронология 1203 дня войны
10 июня, 06:38
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Массированная атака на Киев, удар по домам и роддому в Одессе: хронология 1203 дня войны

Юлия Мурина

В ночь на 10 июня россияне атаковали Украину ракетами и ударными дронами. В частности, ударили по Киеву и Одессе. Под прицелом террористов в очередной раз гражданские. К сожалению, есть жертва и пострадавшие.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

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05:58, 10 июня

В Киеве есть пострадавшие в результате атаки России

Кличко сообщил о 4 пострадавших в столице в результате ночной атаки России. Всех госпитализировали.

04:45, 10 июня

Какие последствия массированной атаки на Киевщину

Массированная атака на Киевщину с применением беспилотников и ракет продолжается. Тревога продолжалась более 5 часов.

По состоянию на сейчас последствия фиксируются в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области. Повреждены частные дома, горят автомобили.

03:43, 10 июня

Попадание в жилой дом в Одессе: есть жертва и пострадавшие

В результате российской атаки разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. Погиб 59-летний мужчина. По предварительным данным, 4 человека пострадали.

Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. Вспыхнул пожар.

Повреждены кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет.

02:29, 10 июня

Враг массированно атакует Киев: есть пострадавшие

В результате массированной атаки России на Киев зафиксировали такие последствия:

  • Дарницкий район: вспыхнул пожар в нежилом здании, есть разрушения и пожар жилого дома, а также частичное разрушение в нежилой зоне. Кроме того, обломки сбитого БПЛА упали в зеленой зоне. Есть повреждения и в гаражном кооперативе, возгорание складских помещений, горит лесополоса.
  • Оболонский район: повреждение двух этажей жилого дома, возгорание в офисном здании, падение обломков на открытой местности, разрушение жилого дома.
  • Голосеевский район: обломки БПЛА упали на территории нежилого здания.
  • Деснянский район: в результате падения частей сбитого БПЛА загорелся автомобиль.
  • Шевченковский район: вспыхнул пожар в жилом доме, есть повреждения дома по другому адресу, а также вспыхнул пожар в здании бизнес-центра.
  • Подольский район: повреждение нежилых помещений.
  • Соломенский район: возник пожар в многоэтажном доме.
02:24, 10 июня

Россияне ударили по роддому в Одессе

В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

02:06, 10 июня

Во всех аэропортах Москвы ввели режим "Ковер"

Режим "Ковер" ввели во всех московских аэропортах. Ранее россияне жаловались на взрывы в ряде городов Московской области.

01:18, 10 июня

В Одессе прогремели взрывы

Россия атаковала Одессу ударными дронами. Прозвучали взрывы.

01:17, 10 июня

Украинские воины уничтожили лодку с российскими оккупантами

На Юге Силы обороны уничтожили вражескую лодку с десантом.

00:52, 10 июня

F-16 впервые в истории сбил истребитель Су-35 на Курщине

Впервые в истории военной авиации истребитель F-16 сбил российский Су-35 в воздушном бою.

По данным Bild, Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет 7 июня на Курском направлении.

00:14, 10 июня

"Шахеды" атакуют Киев и область

В воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.
 