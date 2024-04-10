Атака на Юг, зашли ли оккупанты в Работино: хронология 777 дня войны

10 апреля 2024, 06:33
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Российские военные продолжают террор гражданского населения. В ночь на 10 апреля оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами" и ракетами. В частности, нанесли удары по Югу Украины. Кроме того, агрессор пытается продвигаться на поле боя. ВСУ дают врагу мощный отпор.

О главных событиях 777 дня полномасштабной войны, последствия российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на поле боя 10 апреля – пишет 24 Канал.

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05:33, 10 апреля

Одесскую область атаковали "Шахеды" и ракеты

Утром во время тревоги в Одесской области прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о ракете. Перед этим регион атаковали ударные беспилотники.

03:02, 10 апреля

В Николаеве взрывы: летели российские дроны

В Николаеве прогремели взрывы. Накануне Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА с Черного моря.

02:58, 10 апреля

Вместо ударов по НПЗ: в Пентагоне посоветовали Украине сосредоточиться на других целях в России

Министр обороны США высказался относительно украинских атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Глава Пентагона отметил, что последствия от подобных атак могут повлиять на мировые энергетические рынки.

Ллойд Остин посоветовал украинцам сосредоточиться на поражении других целей в России. В частности, тех, что имеют непосредственное влияние на ситуацию на фронте.

02:11, 10 апреля

В Очакове взрывы: летели "Шахеды"

В Очакове во время тревоги раздались взрывы. Военные предупреждали, что на Николаевщину летят "Шахеды".

01:31, 10 апреля

В Запорожье прогремели взрывы

Журналисты сообщили, что в некоторых районах Запорожья во время тревоги был слышен звук взрыва.

01:25, 10 апреля

Зеленский о новом контрнаступлении Украины

Президент в интервью Bild заявил, что Украина имеет стратегический план для контрнаступления. В то же время Зеленский отметил необходимость современного оружия для возвращения оккупированных территорий.

00:47, 10 апреля

В ВСУ опровергли заявления, что россияне зашли и закрепились в Работино

В сети распространялась информация, что россияне якобы зашли в Работино в Запорожской области. В 65 отдельной механизированной бригаде отметили, что эти данные не соответствуют действительности.

Но успеха оккупанты не имеют, и о попытках штурмов мы тоже регулярно сообщаем,
– подчеркнули в 65 ОМБр.

00:33, 10 апреля

В Раде предложили разрешить мужчинам за рубежом дистанционно обновить данные в ТЦК

Подготовленный ко второму чтению законопроект о мобилизации содержит в себе норму о возможности граждан Украины, находящихся за рубежом, обновить персональные данные военно-учетных документов без возвращения в Украину.

00:09, 10 апреля

Что решил комитет об электронном кабинете военнообязанного

Комитет Верховной Рады 9 апреля завершил работу над законопроектом о мобилизации ко второму чтению в парламенте. В частности, окончательно определил обязательность наличия е-кабинета у военнообязанных граждан.

 

Автор: Юлія Муріна