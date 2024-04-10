Атака на Юг, зашли ли оккупанты в Работино: хронология 777 дня войны
Российские военные продолжают террор гражданского населения. В ночь на 10 апреля оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами" и ракетами. В частности, нанесли удары по Югу Украины. Кроме того, агрессор пытается продвигаться на поле боя. ВСУ дают врагу мощный отпор.
О главных событиях 777 дня полномасштабной войны, последствия российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на поле боя 10 апреля – пишет 24 Канал.
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Утром во время тревоги в Одесской области прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о ракете. Перед этим регион атаковали ударные беспилотники. В Николаеве прогремели взрывы. Накануне Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА с Черного моря. Министр обороны США высказался относительно украинских атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Глава Пентагона отметил, что последствия от подобных атак могут повлиять на мировые энергетические рынки. Ллойд Остин посоветовал украинцам сосредоточиться на поражении других целей в России. В частности, тех, что имеют непосредственное влияние на ситуацию на фронте. В Очакове во время тревоги раздались взрывы. Военные предупреждали, что на Николаевщину летят "Шахеды". Журналисты сообщили, что в некоторых районах Запорожья во время тревоги был слышен звук взрыва. Президент в интервью Bild заявил, что Украина имеет стратегический план для контрнаступления. В то же время Зеленский отметил необходимость современного оружия для возвращения оккупированных территорий. В сети распространялась информация, что россияне якобы зашли в Работино в Запорожской области. В 65 отдельной механизированной бригаде отметили, что эти данные не соответствуют действительности. Но успеха оккупанты не имеют, и о попытках штурмов мы тоже регулярно сообщаем, Подготовленный ко второму чтению законопроект о мобилизации содержит в себе норму о возможности граждан Украины, находящихся за рубежом, обновить персональные данные военно-учетных документов без возвращения в Украину. Комитет Верховной Рады 9 апреля завершил работу над законопроектом о мобилизации ко второму чтению в парламенте. В частности, окончательно определил обязательность наличия е-кабинета у военнообязанных граждан.
Одесскую область атаковали "Шахеды" и ракеты
В Николаеве взрывы: летели российские дроны
Вместо ударов по НПЗ: в Пентагоне посоветовали Украине сосредоточиться на других целях в России
В Очакове взрывы: летели "Шахеды"
В Запорожье прогремели взрывы
Зеленский о новом контрнаступлении Украины
В ВСУ опровергли заявления, что россияне зашли и закрепились в Работино
– подчеркнули в 65 ОМБр.
В Раде предложили разрешить мужчинам за рубежом дистанционно обновить данные в ТЦК
Что решил комитет об электронном кабинете военнообязанного
Утром во время тревоги в Одесской области прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о ракете. Перед этим регион атаковали ударные беспилотники.
В Николаеве прогремели взрывы. Накануне Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА с Черного моря.
Министр обороны США высказался относительно украинских атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Глава Пентагона отметил, что последствия от подобных атак могут повлиять на мировые энергетические рынки.
Ллойд Остин посоветовал украинцам сосредоточиться на поражении других целей в России. В частности, тех, что имеют непосредственное влияние на ситуацию на фронте.
В Очакове во время тревоги раздались взрывы. Военные предупреждали, что на Николаевщину летят "Шахеды".
Журналисты сообщили, что в некоторых районах Запорожья во время тревоги был слышен звук взрыва.
Президент в интервью Bild заявил, что Украина имеет стратегический план для контрнаступления. В то же время Зеленский отметил необходимость современного оружия для возвращения оккупированных территорий.
В сети распространялась информация, что россияне якобы зашли в Работино в Запорожской области. В 65 отдельной механизированной бригаде отметили, что эти данные не соответствуют действительности.
Но успеха оккупанты не имеют, и о попытках штурмов мы тоже регулярно сообщаем,
Подготовленный ко второму чтению законопроект о мобилизации содержит в себе норму о возможности граждан Украины, находящихся за рубежом, обновить персональные данные военно-учетных документов без возвращения в Украину.
Комитет Верховной Рады 9 апреля завершил работу над законопроектом о мобилизации ко второму чтению в парламенте. В частности, окончательно определил обязательность наличия е-кабинета у военнообязанных граждан.