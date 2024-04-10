Атака на Юг, зашли ли оккупанты в Работино: хронология 777 дня войны

Российские военные продолжают террор гражданского населения. В ночь на 10 апреля оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами" и ракетами. В частности, нанесли удары по Югу Украины. Кроме того, агрессор пытается продвигаться на поле боя. ВСУ дают врагу мощный отпор.

О главных событиях 777 дня полномасштабной войны, последствия российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на поле боя 10 апреля – пишет 24 Канал.

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