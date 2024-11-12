Атака "Шахедами", в Кривом Роге из-под завалов достали тела 3 детей: хронология 993 дня войны
Россия продолжает террор гражданского населения. Ночью 12 ноября оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами и не только. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавшие.
О последствиях террористических атак агрессора, новых военных преступлениях российских захватчиков, ситуации на фронте, главных новостях 993 дня войны – сообщает 24 Канал.
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Вечером 11 ноября оккупанты атаковали Харьков ракетой С-300 (С-400), повредив несколько жилых домов. В результате вражеского обстрела пострадали 3 гражданских. У всех острая реакция на стресс. Украинские защитники отбили 5 вражеских атак на Новоивановку в Курской области, уничтожив не менее 18 единиц вооружения и военной техники. Количество погибших и раненых российских военных может достигать до 300 человек, отметили аналитики DeepState. Оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Из-под завалов дома спасатели извлекли тела 3 детей. В бою против оккупантов погиб Андрей Пустовалов – боец Сил специальных операций ВСУ. Ночью в Белгородской области прогремели взрывы. Российские захватчики заявили об атаке дронов на нефтебазу. Вспыхнул резервуар. В Курской области, по данным Института изучения войны, Силы обороны продвинулись у Новоивановки. Тем временем оккупанты отвоевали позиции северо-западнее Погребков, а также продвинулись возле Дарьино. Оккупанты нанесли несколько авиаударов по Запорожью. Попали по жилой застройке в Запорожском и Васильевском районах. В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция, Также добавил, масштабы разрушений выясняются. Глава ОВА сообщил о взрывах в Запорожской области. В ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Аналитики отметили, что российские захватчики продвинулись в Першотравневом, Нелиповке, возле Дарьино, Петровки, Юрьевки, Новоалексеевки, Дальнего, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки. В Киеве слышали взрывы. Вероятно, они прогремели за пределами города. На Полтавщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах". Если оккупанты смогут подготовить северокорейских солдат для замены на позициях, это может угрожать не только Украине, но и странам НАТО. Руководитель ЦПД отметил, что страны Балтии уже через 4 – 6 лет при такой слабой позиции Запада, которая есть сейчас, могут стать жертвами российской агрессии.
В результате ракетного удара по Харькову есть пострадавшие, повреждены дома
Силы обороны ликвидировали еще 1950 оккупантов
На Курщине Силы обороны отбили 5 атак на Новоивановку, – DeepState
Атака на кривой Рог: из-под завалов дома достали тела 3 детей
На фронте погиб защитник Андрей Пустовалов из Буковины
В Белгородской области дроны атаковали нефтебазу: загорелся резервуар
Россияне продвинулись на Курщине и вблизи Купянска, – ISW
Россия ударила по жилой застройке Запорожья: в многоэтажке заблокированы люди
– заявил Иван Федоров.
В Запорожье и области прогремели взрывы
На Киевщине работает ППО
Оккупанты продвинулись в районах 10 населенных пунктов, – DeepState
Дроны снова атакуют Киев: в столице слышали взрывы
В Полтаве прогремел взрыв
Участие войск КНДР на стороне России: Коваленко назвал самые большие угрозы этого сотрудничества
Вечером 11 ноября оккупанты атаковали Харьков ракетой С-300 (С-400), повредив несколько жилых домов.
В результате вражеского обстрела пострадали 3 гражданских. У всех острая реакция на стресс.
Украинские защитники отбили 5 вражеских атак на Новоивановку в Курской области, уничтожив не менее 18 единиц вооружения и военной техники.
Количество погибших и раненых российских военных может достигать до 300 человек, отметили аналитики DeepState.
Оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Из-под завалов дома спасатели извлекли тела 3 детей.
В бою против оккупантов погиб Андрей Пустовалов – боец Сил специальных операций ВСУ.
Ночью в Белгородской области прогремели взрывы. Российские захватчики заявили об атаке дронов на нефтебазу. Вспыхнул резервуар.
В Курской области, по данным Института изучения войны, Силы обороны продвинулись у Новоивановки. Тем временем оккупанты отвоевали позиции северо-западнее Погребков, а также продвинулись возле Дарьино.
Оккупанты нанесли несколько авиаударов по Запорожью. Попали по жилой застройке в Запорожском и Васильевском районах.
В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция,
Также добавил, масштабы разрушений выясняются.
Глава ОВА сообщил о взрывах в Запорожской области.
В ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Аналитики отметили, что российские захватчики продвинулись в Першотравневом, Нелиповке, возле Дарьино, Петровки, Юрьевки, Новоалексеевки, Дальнего, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.
В Киеве слышали взрывы. Вероятно, они прогремели за пределами города.
На Полтавщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".
Если оккупанты смогут подготовить северокорейских солдат для замены на позициях, это может угрожать не только Украине, но и странам НАТО.
Руководитель ЦПД отметил, что страны Балтии уже через 4 – 6 лет при такой слабой позиции Запада, которая есть сейчас, могут стать жертвами российской агрессии.