Атака "Шахедами", в Кривом Роге из-под завалов достали тела 3 детей: хронология 993 дня войны

Россия продолжает террор гражданского населения. Ночью 12 ноября оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами и не только. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавшие.

О последствиях террористических атак агрессора, новых военных преступлениях российских захватчиков, ситуации на фронте, главных новостях 993 дня войны – сообщает 24 Канал.

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