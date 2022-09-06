Качество – превыше всего: как производители работают во времена полномасштабной войны
Украинский бизнес вдохновляет. Предприятия возобновляют работу на деоккупированных территориях, осуществляют релокацию, не останавливаются с февраля или прекращают деятельность, чтобы наконец отстроиться с новой силой. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.
Украинский бизнес волонтерит, платит налоги и создает рабочие места. Он не только дает топливо экономике, но и поддерживает и даже усиливает нацию. Это имеет критическое значение во времена тяжелейших кризисов.
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А как насчет качества производства? Не страдает ли она в условиях полномасштабной войны? Ответ очевиден. И все же шансы иметь довоенное качество товаров есть.
Немного статистики
Рост цен на материалы, сложности с перевозкой товаров по стране – именно такие проблемы украинские предприятия считают главным состоянием на начало августа. Об этом говорится в опросе предпринимателей, проведенном Торгово-промышленной палатой Украины.В июне обнародовали результаты и другого исследования, проведенного Центром развития инноваций, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, Действие.Бизнес совместно с Advanter Group при поддержке ЕС. Более 60% респондентов опроса считают основными вызовами отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на украинском рынке, почти 50% – непрогнозируемость развития ситуации в Украине. Более того, примерно 50% бизнеса не работают.
В то же время, есть и хорошие новости с экономического фронта. Согласно опросу Торгово-промышленной палаты, в июле, по сравнению с июнем, доля уменьшающих производства снизилась более чем на 15% – до 27,5%. Это означает, что все большее число предприятий используют свои производственные мощности.
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Что с качеством: собственный опыт
Некоторые считают, что качество производимых товаров или оказанных услуг в настоящее время имеет меньшее значение. Несложно понять, почему существует такое мнение, поскольку мы понимаем, в каких условиях работают отечественные предприниматели и производители. Однако следует помнить, что качество – это забота о своих потребителях и нашей обязанности как бизнесе.
Проблемы, с которыми мы столкнулись с начала полномасштабной войны, непостоянны, ведь чувствуется сила нации. Украина быстро адаптируется, но тяжело перенастраивается. В начале "Молокия", вероятно, как и большинство, имела вызовы из-за неопределенности событий, что требовало более медленных действий и приостановки процессов для перезапуска системы.
Первопричиной таких действий было нарушение логистических связей. Мы перезапустили внутреннюю логистику по доставке продукции, предприятие вернулось на прямую доставку в регионы, а не на логистические центры сетей. Тогда же автоматически решился вопрос доставки необходимых материалов, применяемых при контроле продукции.
Помню, самым интересным стал случай в первые дни полномасштабной войны, когда нужно было передать на предприятие от поставщика из Киева тестовые системы для определения антибиотиков в молоке. Эту передачу осуществлял лично руководитель фирмы посредника, ведь работников на то время не было. Его с грузом остановили на первом же блокпосте. Представители ТрО не отпускали его из-за непонимания вида и назначения груза.
Были привлечены все, кого можно найти в Киеве, чтобы объяснить назначение груза и его ценность в изготовлении безопасной продукции. Пришлось даже показывать фото продукции, торговой марки и предприятия. В конце концов груз вовремя попал на поезд благодаря помощи и сопровождению ТрО.
Убежден, что частично нашу службу качества и безопасности спасает то, что 95% коллектива службы безопасности составляют женщины. Это спасло процессы, однако было и увеличение штата. И все же не стоит забывать, что менять команду сложно, ведь процесс обучения и адаптации сейчас намного сложнее.
Подытоживая опыт, потребность в качественной, безопасной продукции не исчезает. Напротив, ответственность только растет.
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Как поддерживать качество
С началом полномасштабной войны план контроля качества не изменился. Считаю, это то, чего следует придерживаться бизнесам при любых условиях.
Однако это все-таки далеко не единственный аспект. Собственно, довоенное качество можно поддерживать, если есть желание создавать качественный, безопасный и натуральный продукт.Контроль производства должен базироваться на основе качества не только самого продукта, но и сырья и процесса. Именно поэтому следует пользоваться отточенным годами алгоритмом. Продукт высокого качества – это сочетание профессиональной команды, взаимоподдержки и синхронизации внутри нее, необходимого сырья, современного оборудования и понимания потребностей потребителя. И, конечно, осознание собственной ответственности.
Поддерживать бизнес, не теряя качества, вполне возможно и я верю в украинских предпринимателей.
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