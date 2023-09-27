Готовятся к панике: оккупанты не знают, где на фронте ждать атаки ВСУ
Оккупанты готовятся к зиме и к панике. Враг не знает, где еще могут ударить Вооруженные Силы Украины.
Об этом 24 Каналу заявил общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук, отметив, что, по данным с некоторых оккупированных территорий, россияне готовятся к большой волне мобилизации.
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"Понимают, что будет у них низкое обеспечение военной техникой и артиллерийским вооружением. Однако вот это "был последний и стремительный "решающий шаг", – сказал Макарук.
Основное то, что захватчики готовятся к панике. Ведь украинская армия атакует в разных местах. Оккупанты получают нагоняя как под Бахмутом, так и вблизи Авдеевки, Угледара.
Бердянск даже у них в сводках появился. А кто его знает, куда еще лупануть мы можем. И они это понимают,
– добавил общественный деятель.
Россияне готовятся к зиме и панике: смотрите видео
Инстинкт самосохранения врага
Движение ВСУ может измениться. Военнослужащий добавил, что стоит вспомнить, как шла Херсонская наступательная операция. Мол, сначала украинские войска двигались потихоньку, а потом нахрапом.
"Ведь, когда к тебе прорываются со стороны даже, заходят в спину, есть такой инстинкт самосохранения. В первую очередь будешь думать как отступать, а потом все остальное. Так же было на Харьковском (направлении – 24 Канал)", – подчеркнул представитель InformNapalm.
Ситуация на фронте: важно
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил американским генералам о ситуации на фронте. Он заявил, что украинские военные не допустили утраты ни одной позиции. Также Залужный отметил, что на некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление россиян, украинские бойцы продолжают двигаться вперед.
- ВСУ прорвали оборону врага возле Вербового в Запорожской области. По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, наши защитники там продолжают бить по врагу. ВСУ успешно отбивают атаки оккупантов в районе Работиного и закрепляются на рубежах, которые заняли ранее. Похожая ситуация и у Вербового.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что захватчики бросают в бой несформированные бригады. Враг не может одновременно сдерживать наступление украинской армии и на Юге, и на Бахмутском направлении.