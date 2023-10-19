Изменили философию уничтожение артиллерии: каковы перспективы ВСУ после смены погоды

В последнее время погода и температура ухудшаются, а очень мокрая почва, вероятно, снизит интенсивность продвижения наших войск. Западная техника достаточно тяжелая, поэтому может вязнуть в болоте.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что натовские танки весят от 57 до 75 тонн, что представляет собой большую цифру. Они могут замедляться из-за болот, но хорошо будут двигаться по твердым дорогам, например такими, как на Юге.

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Как ВСУ уничтожают российскую артиллерию

Больше всего танкам мешают противотанковые ракетные комплексы и артиллерия. Но Украине удалось добиться в этом плане хороших результатов.

В части артиллерии мы добились невероятных результатов и с мая изменили философию уничтожения вражеских артиллерийских установок. С тех пор мы уничтожили более 500 единиц, в сентябре вообще был абсолютный рекорд – 947,

– сказал Петр Черник.

Если подытожить эти показатели, то нам удалось уничтожить более 50 артиллерийских бригад. Следовательно, мы сможем двигаться вперед небольшими группами при условии, что снизится интенсивность артиллерийского огня. Этот показатель уже снижается, потому что недавно мы впервые добились относительного паритета с Россией по количеству суточных залпов.

Военный эксперт рассказал, как повлияет погода на боевые действия: смотрите видео

Петр Черник добавил, что боевые действия россиян возле Авдеевки – это исключительно политическое желание Путина выйти на административные границы Донетчины. А сам город является "воротами" в область.

"Им нужно захватить Авдеевку, потому что по-другому не смогут двигаться. За первые дни тяжелых боев россияне убитыми и ранеными потеряли более 12 тысяч личного состава. По старым меркам Советского Союза – это полноценная дивизия", – сказал Черник.

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