Враг массированно атаковал "Шахедами", в России гремели взрывы: хронология 900 дня войны

Коварная полномасштабная война, которую развязала Россия против Украины, продолжается уже 900 сутки. Российские захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру и убивать население.

Оккупанты хотят захватить все больше наших территорий, однако, ВСУ дают мощный отпор противнику. Какова ситуация на фронте, в дипломатии и в тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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