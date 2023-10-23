Будет много вызовов, – в ГУР рассказали, чего украинцам ждать осенью и зимой

В украинской разведке заявляют, что грядущая зима будет для Украины такой же тяжелой, как и в прошлом году. В ГУР говорят, что перед украинцами будет немало вызовов.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов, комментируя, какие вызовы и угрозы будут стоять перед Украиной зимой, сказал, что Россия почти за два года не выполнила ни одну из озвученных задач.

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В ГУР заявили, что Россия не выполнила озвученные задачи

Юсов отмечает, что Украина в свою очередь выполняет свои задачи, в частности освобождает оккупированные россиянами территории и возвращает своих людей.

Эта зима будет так же тяжелой, нам нужно будет выстоять и дальше двигаться вперед,

– сказал он.

Представитель разведки рассказал, что следует ожидать вызовов на поле боя, а также ударов российских военных по гражданской инфраструктуре. В то же время, он выразил убеждение, что Украина победит.

"Будет много вызовов: на поле боя будут удары по гражданской инфраструктуре и вопросы внешней деятельности, дипломатической деятельности – это все очень сложно, но, в результате, общая позиция украинского общества, военно-политического руководства, коалиции стран свободного мира, которые поддерживают Украину, безусловно, даст свои результаты. Украина победит", – резюмировал Юсов.

Российские военные наступают на Востоке