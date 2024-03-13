Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами", в Сумах есть попадания: хронология 749 дня войны

Россия не прекращает ведения кровавой полномасштабной войны против Украины. Наши защитники активно работают над тем, чтобы дать отпор агрессору и восстановить контроль над оккупированными территориями.

Уже 749 дней Украина противостоит России в полномасштабном вторжении. Информацию о ключевых событиях 13 марта, текущую обстановку на фронте, а также об убытках, нанесенные врагу, и разрушения от обстрелов – читайте в материале 24 Канала.

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