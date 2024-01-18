Накопление ресурсов продолжится, ведь мы видим, что оккупанты готовы умирать на войне. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что в то же время Россия существенно увеличила ракетные и дроновые обстрелы Украины.

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Есть ли у России силы для долгой войны

Атакуя Украину, Кремль пытается показать нам и нашим партнерам, что имеет ресурсы для того, чтобы вести долгую войну, чтобы давить и убивать. Оккупанты настаивают на замораживании конфликта и угрожают, что в противном случае, все якобы будет только хуже.

Вопрос в том, есть ли у них ресурсы на долгую войну? Нет. Могут ли они компенсировать свое военное производство и потери, которые несут? Нет, не могут. Имеют ли они еще определенные возможности? Да, имеют,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Здесь следует упомянуть о снарядах и ракетах определенной дальности, которые Россия получает от КНДР. Однако, по словам советника главы ОПУ, к бесконечной войне страна-агрессор точно не готова.

Будь они готовы, то не повторяли бы через день слово "переговоры", "мы готовы", "мы хотим". Потому что это и есть заморозка конфликта – это то, что для них сегодня важно,

– добавил Подоляк.

Любое замораживание конфликта означает следующее:

они не проиграли;

они не несут никакой юридической ответственности за войну, а могут просто сказать: "Мы не проиграли, и это не война, а конфликт";

они будут вовлекать разные страны в разные дискуссии. Например, по поводу замороженных российских активов. Они будут отправлять встречные иски по вмешательству в какие-то процессы, по поводу военной помощи Украине.

Кроме этого, россияне будут насыщать информационное пространство своими "текстами". Медийная среда успокоится, будет меньше иллюстративного материала о преступлениях, которые они совершили в Украине. Это позволит им продвигать свои тезисы.

Есть ли в Украины необходимый ресурс

По словам Подоляка, если возникает выбор – выжить или скитаться по миру, не имея своего государства, то даже не возникает вопроса о ресурсе. Очевидно, что нельзя паритетно воевать с огромной страной, которая преобладает в своем количестве. Однако в Украины есть партнеры.

Есть технологические решения, которые количество перебивают качеством оружия. Тогда не нужно паритетно воевать "тысяча против тысячи". Тогда надо воевать "десять против тысячи",

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Украине необходимы эти технологические инструменты. Кроме того, главное, чтобы наши партнеры осознали, что в войне не может быть решения что-то отложить или заморозить.

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