Мобилизационный ресурс России – 25 миллионов: в СВР оценили, сколько из них подготовлено к войне
- Мобилизационный ресурс России составляет 25 миллионов человек, из которых реально подготовленных для войны только 3 миллиона, сказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.
- С начала полномасштабной войны Россия мобилизовала 1,3 миллиона человек, а потери убитыми и ранеными составляют почти миллион.
Мобилизационный ресурс России составляет примерно 25 миллионов человек. Однако реально подготовленных для войны людей с военной специальностью у страны-агрессора значительно меньше.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко в интервью Укринформу.
Интересно Еще 1000 оккупантов и 445 единиц техники и вооружения: потери России 26 мая
Какое количество реально подготовленного мобресурса есть в России
Олег Иващенко отметил, что в России проживает примерно 145 миллионов человек. Мобилизационный ресурс страны-агрессора составляет 25 миллионов человек.
Это те, кто имеет соответствующие военно-учетные или смежные специальности. И это трудовые ресурсы, которые двигают экономику,
– пояснил глава СВР.
В то же время, как отметил Иващенко, реально подготовленных людей для войны в России – 3 миллиона.
"С начала полномасштабной войны мобилизовано уже 1,3 миллиона, и еще почти миллион – потери убитыми и ранеными", – пояснил генерал.
К слову, ранее издание Sky News писало, что Россия стянула 50 тысяч военных к границам Харьковской области для возможных штурмовых действий. По данным экспертов, Существует очевидная подготовка врага к активным наступательным действиям.