Передача новейшего оружия Украине принесет мир и Нобелевскую премию Трампу, – экс-посол США

Американский аналитический центр "Атлантический совет" разработал "восемь больших идей" для администрации Дональда Трампа. Реализация этих идей поможет избранному президенту США достичь американских интересов и завершить войну России против Украины.

Более того, это может даже принести Трампу Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова экс-посла США в Украине и аналитика "Атлантического совета" Джона Хербста для "Голоса Америки".

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Как Трамп может помочь Украине и получить Нобелевскую премию

Джон Хербст считает, что новый президент США должен продолжить предоставление Украине военной помощи.

Это может быть заем, но она должна содержать современное оружие – конечно, армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS) и истребители F-16, но, возможно – больше,

– сказал экс-посол США в Украине.

По мнению аналитика, это будет гарантировать в конце концов даст понять российскому диктатору Владимиру Путину, что продолжение его агрессии против Украины "не приведет к завладению дополнительными территориями".

Такой подход, по мнению Хербста, поможет создать устойчивый мир в Украине и даже "мог бы принести Трампу Нобелевскую премию мира".

Какие еще идеи предложил "Атлантический совет" команде Трампа

Также "Атлантический совет" предложил еще 7 идей для команды Дональда Трампа, чтобы США сохраняли свое мировое первенство: