Давайте будем откровенны, — военный обозреватель сказал, до какой эскалации может дойти Путин осенью

Владимир Зеленский заявил, что этой зимой Украина либо столкнется с новой эскалацией войны, либо приступит к переговорам с Россией. При этом Владимир Путин продолжает настаивать на своих условиях – выводе ВСУ из четырех областей, а территория Харьковской и Сумской областей должна стать "серой зоной".

Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, что уже давно очевидно – глава Кремля выбрал путь эскалации. Скорее всего, осенью мы увидим еще больше дополнительных шагов, которые это подтвердят.

К каким опасным действиям уже готовятся россияне?

Понятно, что шагом эскалации, о котором все давно говорят, является объявление дополнительной волны мобилизации внутри России. Интересно, что в сводке Генерального штаба за 23 июля мы видели уничтожение 28 российских танков.

Очевидно, россияне провели большой механизированный штурм. Исходя из этого, мы понимаем, что россияне однозначно выбрали сейчас путь эскалации, нагнетания ситуации и не собираются останавливаться,

– добавил военный обозреватель.

Также не следует забывать, что у россиян могут появиться новые возможности. Например, обстрелы прифронтовых территорий, интенсификация ударов. Мы уже сейчас наблюдаем этот процесс.

Во-вторых – параллельно с разрушением инфраструктуры нашей прифронтовой полосы, россияне начнут разрушать нашу инфраструктуру в глубоком тылу. Делать они это будут с помощью баллистических ракет, понимая, что у нас нет возможности полностью сбивать такие ракеты.

"Даже несмотря на позитивные новости о предоставлении нам лицензий на производство ракет как для Patriot, так и для SAMP/T, но давайте будем откровенны – у нас их не будет в достаточном количестве. Я думаю, мы не начнем производить их до зимы, чтобы сбивать баллистические ракеты. Поэтому у нас будет острый дефицит ракет", – подчеркнул Василий Пехньо.

Военный обозреватель назвал главные вызовы для Украины: смотрите видео

Итак, сочетание ударов по тыловой инфраструктуре, а также удары по прифронтовой полосе будут вызывать негативные эмоции у людей. Общество может охватить деморализация. Именно этого и добивается враг.

Более того, на таком эмоциональном фоне нам нужно проводить собственную мобилизацию. Хорошо известно, каково отношение людей к этому. Недавний случай во Львове это подтвердил. Поэтому все эти события станут серьезным вызовом для Украины. Уже сейчас нам нужно думать, как их предотвратить.