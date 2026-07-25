Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що давно очевидним є те, що очільник Кремля обрав шлях ескалації. Скоріш за все, восени ми побачимо ще більше додаткових кроків, які це підтвердять.

До яких небезпечних дій уже готуються росіяни?

Зрозуміло, що кроком ескалації, про який всі давно говорять, – є оголошення додаткової хвилі мобілізації всередині Росії. Цікаво, що у зведенні Генерального штабу за 23 липня ми бачили знищення 28 російських танків.

Вочевидь був великий механізований штурм, який росіяни провели. Виходячи з цього, розуміємо, що росіяни однозначно обрали зараз шлях до ескалації, до нагнітання ситуації і не збираються зупинятися,

– додав військовий оглядач.

Також не треба забувати, що у росіян можуть з'явитися нові можливості. Наприклад, обстріли прифронтових територій, інтенсифікація ударів. Ми вже зараз бачимо цей процес.

Друге – паралельно з руйнуванням інфраструктури нашої прифронтової смуги, росіяни почнуть руйнувати нашу інфраструктуру в глибокому тилу. Це вони робитимуть балістикою, розуміючи, що у нас не має змоги повністю збивати такі ракети.

"Навіть попри позитивні новини щодо надання нам ліцензій на виробництво ракет як до Patriot, так і до SAMP/T, але будьмо відверті – ми не будемо їх мати в достатній кількості. Я думаю, ми не почнемо виробляти їх до зимового періоду, щоб збивати балістику. Тому в нас буде гострий дефіцит ракет", – наголосив Василь Пехньо.

Військовий оглядач назвав головні виклики для України: дивіться відео

Отже, поєднання ударів по тиловій інфраструктурі, а також удари по прифронтовій смузі викликатимуть негативні емоції у людей. Суспільство може поглинути деморалізація. Саме цього прагне ворог.

Ба більше, на такому емоційному тлі нам потрібно проводити власну мобілізацію. Добре відомо, яке ставлення людей до цього. Нещодавній випадок у Львові це підтвердив. Тому всі ці події стануть серйозним викликом для України. Уже зараз нам потрібно думати, як їм запобігти.