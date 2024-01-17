Планы записаны в ее конституции: Свитан рассказал, к чему может готовиться страна-агрессор

Аналитики Института изучения войны считают, что россияне не отказались от идеи высадить десант в наш тыл. Однако любой десант, особенно воздушный, уязвим перед системами противовоздушной обороны Украины.

Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что у нашей страны есть мощные средства и она не пропустит десант на территорию. Более того, даже условно один самолет с бойцами не организует масштабных наступательных действий.

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Есть ли вероятность высадки ДРГ

Можно рассмотреть варианты переброски малых диверсионно-разведывательных групп в тыл, но это удастся сделать только на определенную глубину. Речь идет о 15 – 20 километрах, не больше. Преимущественно ДРГ подрываются на минах в полосе снабжения.

Преодолеть эту полосу можно с помощью авиации, но для этого нужно создать подразделения, которые будут перебрасывать десант. Возможно, такая подготовка в России продолжается, но если украинская сторона об этом знает, то однозначно готовится к противодействию.

Любой летательный аппарат уровня вертолета – хорошая цель для ПЗРК или даже стрелкового оружия. Шансов выжить у россиян не много, ведь авиационную технику врага будут ждать еще на подходе, а потом будут вылавливать,

– заметил Роман Свитан.

Куда россияне могут направить свои силы

По словам военного эксперта, планы страны-агрессора записаны в ее главных документах, и они очевидны.

В российскую конституцию внесены 5 наших областей: Крымская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Поэтому, читая первоисточники, понятно, куда они будут планировать наступательные действия,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, первый этап для оккупантов – выход на границы Луганской и Донецкой областей. Далее – административные границы Запорожской и Херсонской. Но это только планы, которые рисует для себя враг.

"Дальнейшее движение, вероятно, будут делать в сторону Одессы. Ничего нового они не придумают. География расположения фронтов, интересы России – все это говорит о том, что если они будут куда-то двигаться, то вдоль черноморского побережья", – сказал полковник запаса ВСУ.

Также нельзя исключать планы оккупантов о захвате других стран. В частности, Роман Свитан упомянул о Молдове и Балканах, но это цели по меньшей мере на десять лет. Их выполнить россияне точно не смогут, потому что до сих пор не решили ни одного серьезного вопроса, написанного в своей конституции.

Они фактически "убили" конституцию, когда внесли туда 5 областей чужого государства. Теперь постараются как-то восстановить это правовое поле, дойти до границ, но это нереальный процесс. Они не могут вырваться даже из первой линии обороны в районе Донецка,

– подчеркнул Свитан.

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