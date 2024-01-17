Планы записаны в ее конституции: Свитан рассказал, к чему может готовиться страна-агрессор
Аналитики Института изучения войны считают, что россияне не отказались от идеи высадить десант в наш тыл. Однако любой десант, особенно воздушный, уязвим перед системами противовоздушной обороны Украины.
Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что у нашей страны есть мощные средства и она не пропустит десант на территорию. Более того, даже условно один самолет с бойцами не организует масштабных наступательных действий.
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Есть ли вероятность высадки ДРГ
Можно рассмотреть варианты переброски малых диверсионно-разведывательных групп в тыл, но это удастся сделать только на определенную глубину. Речь идет о 15 – 20 километрах, не больше. Преимущественно ДРГ подрываются на минах в полосе снабжения.
Преодолеть эту полосу можно с помощью авиации, но для этого нужно создать подразделения, которые будут перебрасывать десант. Возможно, такая подготовка в России продолжается, но если украинская сторона об этом знает, то однозначно готовится к противодействию.
Любой летательный аппарат уровня вертолета – хорошая цель для ПЗРК или даже стрелкового оружия. Шансов выжить у россиян не много, ведь авиационную технику врага будут ждать еще на подходе, а потом будут вылавливать,
– заметил Роман Свитан.
Куда россияне могут направить свои силы
По словам военного эксперта, планы страны-агрессора записаны в ее главных документах, и они очевидны.
В российскую конституцию внесены 5 наших областей: Крымская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Поэтому, читая первоисточники, понятно, куда они будут планировать наступательные действия,
– подчеркнул Свитан.
По его словам, первый этап для оккупантов – выход на границы Луганской и Донецкой областей. Далее – административные границы Запорожской и Херсонской. Но это только планы, которые рисует для себя враг.
"Дальнейшее движение, вероятно, будут делать в сторону Одессы. Ничего нового они не придумают. География расположения фронтов, интересы России – все это говорит о том, что если они будут куда-то двигаться, то вдоль черноморского побережья", – сказал полковник запаса ВСУ.
Также нельзя исключать планы оккупантов о захвате других стран. В частности, Роман Свитан упомянул о Молдове и Балканах, но это цели по меньшей мере на десять лет. Их выполнить россияне точно не смогут, потому что до сих пор не решили ни одного серьезного вопроса, написанного в своей конституции.
Они фактически "убили" конституцию, когда внесли туда 5 областей чужого государства. Теперь постараются как-то восстановить это правовое поле, дойти до границ, но это нереальный процесс. Они не могут вырваться даже из первой линии обороны в районе Донецка,
– подчеркнул Свитан.
Ситуация на фронте: актуальные новости
- На Востоке россияне продолжают атаковать. В течение 16 января зафиксировали 94 боевых столкновения. Враг совершил почти 70 авиационных ударов, обстреливал из артиллерии, в результате чего есть погибшие среди гражданских. Атаки оккупантов отбили на Бахмутском, Лиманском, Марьинском направлениях и других участках.
- Россияне не оставляют попыток захватить Авдеевку. Аналитики британской разведки отметили, что оккупанты продвигаются ценой больших потерь в технике и личном составе. Они предпринимают попытки захватить село Степное, важное в логистике ВСУ на этом направлении, впрочем, успех захватчиков аналитики назвали маловероятным.
- На Юге оккупанты сосредоточились на Крынках, что в Херсонской области. Там они пытаются выбить с позиции украинских воинов. Однако боевая работа ВСУ продолжается, наши защитники закрепляются и расширяют плацдарм. Враг мощно бомбит этот участок, ни одного уцелевшего дома уже нет.