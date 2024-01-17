Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що наша країна має потужні засоби та не пропустить десант на територію. Щобільше, навіть умовно один літак з бійцями не організує масштабних наступальних дій.

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Чи є вірогідність висадки ДРГ

Можна розглянути варіанти перекидання малих диверсійно-розвідувальних груп у тил, але це вдасться зробити лише на певну глибину. Мовиться про 15 – 20 кілометрів, не більше. Переважно ДРГ підриваються на мінах у смузі забезпечення.

Подолати цю смугу можна за допомогою авіації, але для цього треба створити підрозділи, які перекидатимуть десант. Можливо, така підготовка у Росії триває, але якщо українська сторона про це знає, то, однозначно, готується до протидії.

Будь-який літальний апарат рівня вертольота – це хороша ціль для ПЗРК чи навіть стрілецької зброї. Шансів вижити у росіян не багато, адже авіаційну техніку ворога очікуватимуть ще на підході, а тоді виловлюватимуть,

– зауважив Роман Світан.

Куди росіяни можуть спрямувати свої сили

За словами військового експерта, плани країни-агресорки записані в її головних документах і вони очевидні.

До російської конституції внесені 5 наших областей: Кримська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Тому, читаючи першоджерела зрозуміло, куди вони плануватимуть наступальні дії,

– підкреслив Світан.

За його словами, перший етап для окупантів – це вихід на кордони Луганської та Донецької областей. Далі – адміністративні кордони Запорізької та Херсонської. Але це тільки плани, які для себе малює ворог.

"Подальший рух, ймовірно, робитимуть у бік Одеси. Нічого нового вони не придумають. Географія розташування фронтів, інтереси Росії – все це говорить про те, що якщо вони кудись рухатимуться, то вздовж чорноморського узбережжя", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Також не можна відкидати планів окупантів про захоплення інших країн. Зокрема, Роман Світан згадав про Молодову та Балкани, але це цілі щонайменше на десять років. Їх виконати росіяни точно не зможуть, бо досі не розв'язали жодного серйозного питання, яке написали у своїй конституції.

Вони фактично "вбили" конституцію, коли внесли туди 5 областей чужої держави. Тепер намагатимуться якось відновити це правове поле, дійти до кордонів, але це нереальний процес. Вони не можуть вирватися навіть з першої лінії оборони в районі Донецька,

– підкреслив Світан.

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