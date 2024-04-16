Россия угрожает не только Украине, – эксперт-международник о самой большой ошибке политиков США
Политики США довольно часто вводят американский народ в заблуждение, говоря, что ситуация на границе с Мексикой гораздо более серьезный вызов для Вашингтона, чем глобальные конфликты – в Украине, в Израиле, в Тайване.
Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что американскому политикуму нужно найти компромисс и не преуменьшать значимости ситуации в геополитике. Поскольку, например, война в Украине напрямую касается Вашингтона.
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Война в Украине – не локальная проблема
Благодаря фокусировке на проблемах Америки и игнорированию геополитики республиканцы и потенциальный кандидат на выборах президента США Дональд Трамп пытаются получить политические капиталы. Уже фактически половина американцев поддерживают политика в этом вопросе.
В то же время демократы несколько в другом ключе освещают войну в Украине. Пытаются достучаться до своих оппонентов в Конгрессе, что все-таки нужно найти консенсус. Хотя демократы предлагают различные инициативы, но это задерживает рассмотрение помощи Киеву и непосредственно негативно влияет на ситуацию на поле боя.
Американским политикам необходимо найти взаимопонимание. Ведь Россия угрожает не только Украине, но и самим США. Они бросают вызов именно западному миру, доминированию Соединенных Штатов. Это удар и по престижу, и геополитической весомости Вашингтона. Это должно было бы стать толчком, чтобы они нашли компромисс и доносили правдивую информацию,
– сказал Станислав Желиховский.
Не нужно обесславливать проблему на американо-мексиканской границе. Однако политики США должны доносить до американского общества важность конфликтов в мире. К примеру, что война в Украине – не просто локальная проблема, а новый вид противостояния с элементами глобалистики. Приуменьшение значимости ситуации в Украине, в Израиле, в Тайване – самая большая ошибка американского политикума.
По словам политолога, в Соединенных Штатах необходимо проводить серьезную разъяснительную работу и сообщать народу о событиях на земном шаре. Если американцы этого не будут понимать, они могут сделать неправильный выбор, который в будущем способен породить новые проблемы как для США, так и для их партнеров.
Задержка помощи Украине: последствия
- Из-за нехватки ракет, вызванной задержкой западной помощи Украине, российские оккупанты смогли уничтожить Трипольскую ТЭС 11 апреля, которая подавала свет в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области. Президент Владимир Зеленский рассказал, что на станцию летело одиннадцать российских ракет, семь удалось уничтожить, на другие – не хватило ракет.
- Существует риск, что в будущем Россия сможет осуществить более опасные прорывы, особенно на западе от Бахмута, если США продолжат задерживать военную помощь. Аналитики ISW отмечают, что обеспечение необходимыми ресурсами является ключевым для поддержания обороноспособности Украины в войне против агрессора.
- Глава Генштаба Эстонии Энно Мотс описал интенсификацию наступательных операций России как попытку подорвать волю Украины к борьбе и единство Запада. Он акцентировал, что Украине нужны значительные ресурсы для отпора агрессии и восстановления, а раскол западного единства создает дилемму, которая препятствует своевременному и последовательному потоку поставок.