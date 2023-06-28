Мощные удары и продвижение ВСУ, провалы оккупантов: карта боевых действий на 28 июня

Уже 490 сутки полномасштабной войны украинские воины защищают родную землю от российского агрессора. Оккупанты не оставляют попыток наступать на Востоке, правда, успеха не имеют.

Оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

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Что происходит на фронте

В Генштабе рассказали, что за сутки на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях произошло более 30 боевых столкновений.

Нанаправлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На– агрессор из минометов и артиллерии обстрелял более 20 населенных пунктов, в частности Заречье и Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Фотовиж, Великая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области. Нанаправлении из артиллерии и минометов ударил по более чем 20 населенным пунктам, в частности, Масютовке, Кисловке, Котляровке и Берестовому Харьковской области. На– противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка и Спорное Донецкой области. Нанаправлении враг проводил наступательные действия в районе Орехово-Василевки, успеха не имел. От артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности, Никифоровка, Васюковка, Раздоловка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и ПивденноеДонецкой области. На– оккупанты нанесли авиационные удары в районе Авдеевки. Также из артиллерии обстреляли более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области. Навраг проводил наступательные действия в районах Марьинки и Победы, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время, россияне из артиллерии обстреляли более 10 населенных пунктов. В частности, Марьинку, Ильинку и Победу Донецкой области.

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На– агрессор совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Кроме того, обстрелял более 15 населенных пунктов: Екатериновку, Елизаветовку, Богоявленку, Благодатное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области.

Кроме того, оккупанты из артиллерии обстреляли более 50 населенных пунктов. В частности, Новодаровку, Ольговское, Полтавку, Малиновку, Чаривное, Малую Токмачку, Преображенку, Орехов и Павловку Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотую Балку, Дудчаны, Качкаровку, Веселое, Антоновку, Херсон, Белозерку, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Ситуация на фронте: смотрите карту

Кстати, в Горностаевке Херсонской области оккупанты забирают жилье местных жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию или погибших в результате боевых действий. Украденное маркируют абсурдными табличками "собственность Российской Федерации".

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За прошедшие сутки наша авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 6 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Также украинские военные уничтожили 6 разведывательных беспилотников.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 ЗРК "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.