Россия пыталась вернуть себе Пятихатки, тяжелые бои на Востоке: карта боевых действий 22 июня

Война России против Украины продолжается. Есть направления, на которых наши защитники идут в наступление, враг не сдается и иногда пытается продвигаться вглубь Украины.

О том. какая ситуация на фронте на утро июня, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Ночью оккупанты снова атаковали Украину

В ночь на 22 июня Россия нанесла очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Какая ситуация на фронтах

Что касается всех суток, то противник нанес ракетный и 44 авиационных ударов. В частности, оккупанты применили 6 иранских ударных БпЛА "Шахед", всех их уничтожили наши защитники. Также российские войска совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения. В Генштабе отметили, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высоким.

Север

Восток

оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.авиационных ударов и минометных ударов по населенным пунктам Черниговской и Сумской областей. Также из минометов был обстрелян север Харьковской области.Самые главные усилия враг и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – сейчас там продолжаются тяжелые бои. За сутки там произошло более 40 боевых столкновений.враг нанес авиационный удар в районе Синьковки Харьковской области и обстрелял из минометов ряд населенных пунктов региона.враг совершил безуспешные наступательные действия в районах Дибровы и Белогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой области. Также нанес авиационные удары и артиллерийские обстрелы по ряду населенных пунктов.противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы. Также производил обстрелы из артиллерии и авиации.россияне безуспешно пытались наступать в районе Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. При этом враг традиционно гнал из артиллерии и авиации по разным городам и селам.враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области – успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки и обстрелял из артиллерии много населенных пунктов.оккупанты пытались проводить наступательные действия в районах Новомихайловки и Угледара, однако бесполезно. Однако под вражеский огонь авиации и артиллерии попал ряд населенных пунктов.

Юг

Успехи ВСУ за минувшие сутки

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 по зенитно-ракетным комплексам врага. Также наши защитники уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники россиян, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, а еще 2 станции РЭБ и склад боеприпасов врага.

россияне обороняются, однако пытались проводить безуспешные наступательные действия в направлении освобожденных Пятихаток Запорожской области. При этом оккупанты нанесли авиационные удары по 5 населенным пунктам Запорожской области, еще более 10 обстреляли из артиллерии. Также враг обстреливал из артиллерии ряд городов и сел Херсонской области, в частности, Херсон, а также город Очаков Николаевской области.