Еще пару месяцев будет невыгодна, – командующий армией Британии о ситуации Украины на фронте

Командующий Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин высказался о ситуации Украины на фронте. По словам британского адмирала, наше государство еще несколько месяцев будет в невыгодном положении.

Это будет происходить из-за недостатка боеприпасов на поле боя. По словам Радакина, эту проблему может решить только западная помощь нашему государству.

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Британский адмирал высказался относительно ситуации на фронте

Командующий британской армии отметил, что на поле боя Украина оказалась перед сложной ситуацией. В частности, наше войско "борется за боеприпасы и запасы", военная помощь США заблокирована в Конгрессе, а Европа пока не в состоянии ее компенсировать.

Радакин добавил, что союзники по НАТО сейчас ведут переговоры по усилению помощи Украине. Он намекнул, что соответствующие объявления могут быть сделаны на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне или же накануне него.

Что касается России, то адмирал объяснил, что страна-агрессор осуществляет территориальные достижения на тактическом уровне, в частности, захватила город Авдеевку в Донецкой области. Кроме того, российские войска ведут активные боевые действия вблизи города Часов Яр, куда ранее отступили украинские войска после оставления Бахмута.

Я думаю, что это трудное положение, которое, вероятно, будет продолжаться как минимум следующие несколько месяцев,

– констатировал командующий армией Британии.

Он также оценил, что Киев вряд ли начнет новое контрнаступление до конца лета. Ожидаемым временем для такого шага адмирал считает 2025 год.

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