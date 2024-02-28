Це відбуватиметься через нестачу боєприпасів на полі бою. За словами Радакіна, цю проблему може розв'язати лише західна допомога нашій державі.

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Британський адмірал висловився щодо ситуації на фронті

Командувач британської армії наголосив, що на полі бою Україна постала перед складною ситуацією. Зокрема, наше військо "бореться за боєприпаси та запаси", військова допомога США заблокована в Конгресі, а Європа поки що не в змозі її компенсувати.

Радакін додав, що союзники по НАТО наразі ведуть переговори щодо посилення допомоги Україні. Він натякнув, що відповідні оголошення можуть бути зроблені на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні або ж напередодні нього.

Що стосується Росії, то адмірал пояснив, що країна-агресорка здійснює територіальні здобутки на тактичному рівні, зокрема, захопила місто Авдіївку в Донецькій області. Крім того, російські війська ведуть активні бойові дії поблизу міста Часів Яр, куди раніше відступили українські війська після залишення Бахмута.

Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме щонайменше наступні кілька місяців,

– констатував командувач армією Британії.

Він також оцінив, що Київ навряд чи розпочне новий контрнаступ до кінця літа. Очікуваним часом для такого кроку адмірал вважає 2025 рік.

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