В МИД России говорят, что конец войны против Украины – близко
- Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о "приближении к решению" для завершения войны, но обвинил Украину в "нежелании договариваться".
- Рябков утверждает, что мирный план Украины "радикально отличается" от обсуждаемого Россией и США, и обвинил ЕС и Украину в "срыве договоренности".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Украина, США и Россия "действительно приблизились" к решению для завершения войны. В то же время российский чиновник обвинил Украину в "нежелании договариваться".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сергея Рябкова, которые цитирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
К теме У Путина мало времени: эксперт спрогнозировал, когда у РФ иссякнут ресурсы
Что сказал Рябков о приближении к "окончанию войны" в Украине?
Сергей Рябков заявил, что он считает, что 25 декабря 2025 года "останется у всех нас в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению" об окончании войны в Украине.
Но от нашей работы, от политической воли той стороны (Украины – 24 Канал) зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность,
– сказал замглавы МИД России.
Он также заявил, что мирный план Украины из 20 пунктов "радикально отличается" от того, что обсуждали Россия и США.
В то же время российский чиновник цинично обвинил Украину и Европейский Союз в том, что они "не хотят договариваться" и "удвоили усилия", чтобы сорвать договоренность.
"Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать (договоренность об окончании войны – 24 Канал)", – отметил Рябков.
Кстати, политолог Вадим Денисенко предположил в эфире 24 Канала, что Владимира Путина могут заставить к переговорам страх и снятие санкций. По словам эксперта, весной 2026 года ситуация может измениться из-за запланированного визита Трампа в Китай в апреле, что потенциально может повлиять на готовность Путина к переговорам.
Что еще говорили в России относительно переговоров и мирного плана?
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 26 декабря сообщил о новых контактах между Россией и США по мирному соглашению после встречи в Майами. По словам прихвостня российского диктатора, контакт между представителями России и США состоялся по поручению Владимира Путина.
Днем ранее Песков заявил, что Кремль получил мирный план от США. Документ передал посланник Кирилл Дмитриев после встречи в Майами, и сейчас российская сторона анализирует его.
Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил сомнения относительно готовности России согласиться на 20-пунктный мирный план, разработанный Украиной и США. Президент Украины подчеркнул, что Россия постоянно ищет причины для отказа, и планирует обсудить это с президентом США.