Ночная атака "Шахедами", США готовят годовой пакет помощи Украине: хронология 594 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится более 19 месяцев. Силы обороны продолжают контрнаступление для деоккупации родной земли. Этой ночью российские военные снова атаковали Украину "Шахедами".

О главных новостях 10 сентября, борьбе украинцев на фронте, в тылу и международной арене, новых военных преступлениях оккупантов читайте в хронологии 24 Канала.

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