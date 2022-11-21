Кремль больше "не против", что Зеленский президент: реакция ОПУ

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков уже рассказывает, что Россия не хочет сменить власть в Украине. Это якобы не было целью так называемой "специальной военной операции". Хотя раньше они говорили совсем по-другому.

На заявление Пескова отреагировал в эфире 24 канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, россияне, у которых никогда не было реальной демократии, не имеют права лезть во внутренние политические вопросы других стран, в том числе Украины. Сам же Песков должен побывать на рядах специального международного трибунала.

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Украина должна поставить точку на существовании нынешней политической системы России

Как подчеркивает Подоляк, России нужно научиться меньше бросать понтов и лезть в дела других государств. Оккупанты должны ответить за все свои военные преступления. А вместо идиотической "демилитаризации" и "денацификации" Россия должна пройти через "депонтытизацию".

Такие, как Песков, должны пройти через "депонтытизацию". Чтобы не стоял и не рассказывал, что он там об Украине думает. Россию нужно научить уважать международное право. Они постоянно его нарушали и еще хихикали и комментировали это. Россия должна научиться отвечать за то, что она делает – за убийства, за свои понты,

– подчеркивает Подоляк.

Война в Украине пересекла любые красные линии. Оккупанты убили тысячи украинцев, уничтожили города, а теперь ищут пути, чтобы договориться. Нет, этого не будет.

Подоляк подчеркнул – война в Украине должна дойти до своего логического завершения. Свобода, конкуренция и демократия, как ценности, должны победить. А Украина должна поставить точку на нынешней политической системе России. После этого Россия не будет позволять себе комментировать ситуацию и лезть во внутреннюю политику других стран.

Нет вообще никакой "специальной военной операции". Есть совершенно примитивная оккупационная война. А российские оккупанты буквально проводят геноцид украинских граждан. Это необходимо зафиксировать в юридических документах.

Эту миссию следует завершить правильно. Это нужно постоянно объяснять партнерам. В том числе и европейским. Если мы не хотим больше иметь шантажных войн, которые спровоцирует Россия, помогите Украине поставить точку в нынешней политической системе России,

– настаивает Подоляк.

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Напомним, представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не стремится сменить власть в Украине. Это вроде бы с самого начала не было целью так называемой "специальной военной операции".

Это звучит особенно удивительно на фоне того, как диктатор Путин призвал украинских военных "брать власть в свои руки" еще в начале полномасштабного вторжения. Также разведка Великобритании рассказывала еще в январе, что Россия в первую очередь хочет свергнуть власть и поставить на роль "президента" – политика Евгения Мураева.

Также была информация от руководителя украинской разведки Кирилла Буданова о варианте возвращения беглого экс-президента Виктора Януковича. Он в начале вторжения даже прибыл в Беларусь.

А советник министра обороны Маркиян Лубкивский рассказывал, что ЧВК Вагнера готовила покушение на украинское руководство в марте. Тогда они хотели ликвидировать президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.