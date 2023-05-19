Почему россияне так часто совершают ночные атаки по Украине: сводка с фронта от Свитана
В ночь на 19 мая 2023 года россияне запустили по Украине 22 "Шахеда". Скорее всего, их снова запускали с аэродрома в Брянской области.
Об этом в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Ночные обстрелы Украины
Военный эксперт пояснил, что задача "Шахедов", по крайней мере, идущих в сторону Киева – "засушить" нашу систему ПВО. А также вытащить ракеты, и при этом чем больше, тем лучше.
"Шахед" – это дешевая вещь, а ракета дорогая, и ее не так много, как бы хотелось. Именно поэтому россияне выполняют эту задачу,
– объяснил Роман Свитан.
Он напомнил, что, кроме того, было выпущено 6 "Калибров". Нам удалось сбить 3, однако еще 3 попали в Кривом Роге в гражданский объект. То есть россияне пытаются пробить нашу систему ПВО.
На что надеялся Пригожин
Институт изучения войны сообщил, что в начале марта Пригожин думал, что если бросит все силы вагнеровцев на Бахмут, то так заставит ВСУ отойти.
Военный эксперт подчеркнул, что поскольку мы удержали Бахмут, вагнеровцам не удалось двигаться дальше в сторону Славянска.
Они ставили "наполеоновские планы" дойти через Славянск до границ Донецкой области. Общее движение было понятно, и мы его остановили как раз тем, что удерживали Бахмут,
– рассказал Свитан.
"Пригожин здесь больше исполнил роль громкоговорителя – освещал некоторые вопросы, однако не более. Мы их остановили, оставаясь практически в тылу группировки. Они не смогли дальше двигаться", – отметил военный эксперт.
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Как избавиться от россиян на временно оккупированных территориях
По словам Свитана, уже виден определенный алгоритм действий россиян. Они заходят на какую-то территорию, высасывают оттуда пророссийское население, выплевывают его где-то за Уралом, и там все теряются.
"Такое было в Изюме – враг высосал практически всех пророссийских граждан, и они отправились за Урал. Это же происходило и на правом берегу Херсонской области. Они точно так же, как пылесос, высосали все коллаборантское и пророссийское население, раздали им российские паспорта и бросили за Урал, а там все эти "ждуны" потерялись", – вспомнил полковник запаса ВСУ.
По его мнению, то же будет и в Крыму. Там люди уже конкретно определились: они или украинцы и ждут ВСУ, или они россияне и уже собирают свои чемоданы, чтобы ехать за Урал. То есть механизм есть, и он уже понятен.
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