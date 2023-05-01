Ракетная атака России, на Днепропетровщине 25 пострадавших: хронология 432 дня войны

В Украине уже 432 сутки полномасштабной войны. Под утро российские террористы атаковали наше государство ракетами. В части областей прогремели взрывы.

О главных событиях 1 мая, очередных военных преступлениях россиян и борьбе украинцев против агрессора рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Россия запустила ракеты на Украину: первые взрывы под Киевом, работает ПВО

Глава Харьковской ОВА сообщил, что в Купянске в результате вчерашнего вражеского обстрела из РСЗО "Град" повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждено по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом. В Богуславке Изюмского района – частный дом и хозяйственное сооружение. К счастью, без пострадавших.В Украине уже ликвидировали более 10 тысяч кадыровцев. Так, на сайте представительства Кадырова в Ярославской области России говорится о поручении перезахоронить останки солдат, погибших на войне против Украины, и уточнено, что всего планируется перезахоронить 10 000 человек.В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки наши защитники уничтожили еще 450 оккупантов. Общие потери врага составили почти 191 тысячу. Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУС начала полномасштабной войны в Украине уменьшилось количество медиков. Так, по сравнению с 2021-м в 2022-м она снизилась почти на 14%. Наибольшее сокращение зафиксировано среди младшего медицинского персонала – на 16,5%.Виталий Ким рассказал, что с 02:09 по 02:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что в области сбили 7 российских ракет. Однако есть попадания в Павлоградском районе. Предварительно пострадали 25 человек, трое из которых дети. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. Также есть разрушение в общинах района.

Последствия ракетного удара на Днепропетровщине / Фото с телеграмма Лысака

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 02:30 оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из Оленегорского района и двух Ту-160 – из Каспийского моря. В общей сложности враг выпустил 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Наша ПВО уничтожило 15 из них.Глава Херсонской ОВА сообщил, что за минувшие сутки россияне совершили 39 обстрелов, выпустив 163 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. Херсон враг обстрелял 8 раз. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов и здание государственного учреждения в центре областного центра. Из-за российской агрессии еще один человек погиб и трое получили ранения, в частности, ребенок.В Украине готовят для войны наземный "дрон-камикадзе". Аналитики отметили, что RATEL используется в качестве мобильной боеголовки, которая несет две противотанковые мины ТМ-62, цель – активация под автомобилем или танком. Испытания беспилотника прошли успешно.В КГВА сообщили, что ночью оккупанты атаковали столицу крылатыми ракетами и дронами. Все цели удалось сбить. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.В Генштабе ВСУ сообщили, что эпицентр боев – Бахмут и Марьинка, наступление врага на Авдеевку завершилось без успеха, на Запорожье оккупанты перебросили новую партию зэков.Аналитики CNN заявили, что последние 72 часа показали, что Россия не готова к контрнаступлению Украины.Monitor сообщает, что идет боевая работа по уничтожению остатков. До отбоя находитесь в укрытиях. Еще есть угроза флота и региональных ЗРК/ОТРК.В сети сообщают, что Ту-95 окончательно улетели от пусковых рубежей.Андрей Ермак отметил работы ПВО.В Киевской области слышны повторные взрывы, громко также в Харьковской.Воздушные цели заметили в Житомирской, Киевской области и западнее.Взрывы под Киевом и в Сумской области.В Днепропетровской области сообщают о нескольких взрывах.Киевская ОВА предупредила об угрозе ракетного удара.Предварительно заходит вторая группа ракет.Главы областных ОВА и Офис Президента предупредили, что угроза серьезная, тревогу не игнорировать.Сообщается, что ракеты летят в сторону центральных областей.Ермак призвал позаботиться о своей безопасности и не выдавать работу ПВО.По данным мониторинговых групп есть цели в воздушном пространстве Украины в направлении Черкасщины, Сумщины и Полтавщины.Зафиксировано движение ракет в сторону Черкасс.Первые крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины в Сумской области.Запад Украины – тоже ракетная опасность. Пока воздушная тревога звучит уже во всех регионах.В столице также объявлена воздушная тревога.Руководитель ОП Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.По Украине ширятся воздушные тревоги. Мониторинговые группы сообщают о пусках ракет из Каспийского моря. Также есть информация, что российские самолеты только заходят на пусковые рубежи.Недавно в Бахмуте погиб доброволец из США Купер Эндрюс. Он попал в засаду, когда защищал эвакуированных.Вечером 30 апреля в Мелитополе и Бердянске прогремели взрывы. "Хлопок" посетил базы оккупантов.Папа Римский Франциск заявил, что присоединился к миссии по достижению мира в Украине. Также добавил, что она уже идет, но пока непубличная.