Ночная атака "Шахедами" и ракетами, День защитников и защитниц Украины: хронология 585 дня войны

Украинские защитники продвигаются вперед, шаг за шагом освобождая родную землю от российских захватчиков. Тем временем агрессор продолжает террор мирного населения. В первую ночь октября оккупанты в очередной раз атаковали наше государство дронами и ракетами.

О последствиях новых военных преступлений оккупантов, борьбе украинцев против агрессора и событиях на международной арене пишет 24 Канал.

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