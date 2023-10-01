Ночная атака "Шахедами" и ракетами, День защитников и защитниц Украины: хронология 585 дня войны
Украинские защитники продвигаются вперед, шаг за шагом освобождая родную землю от российских захватчиков. Тем временем агрессор продолжает террор мирного населения. В первую ночь октября оккупанты в очередной раз атаковали наше государство дронами и ракетами.
О последствиях новых военных преступлений оккупантов, борьбе украинцев против агрессора и событиях на международной арене пишет 24 Канал.
Обратите внимание Борьба за свободу в самые темные времена: истории 24 Канала о защитниках и защитниц Украины
Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено "Лому", пилоту группы М2. Крымские партизаны зафиксировали строительство новых фортификационных заграждений на украинском полуострове – зубов дракона. Также захватчики перебрасывают в Крым дополнительные системы ПВО. Еще пять новых судов направляются в порты на загрузку. Три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов Черноморск и Южный, а пять новых судов направляются в порты на загрузку. Балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (флаги Либерии и Палау) экспортировали более 127 тысяч украинской агропродукции и железной руды, Боррель обсудил с Умеровым военную помощь от Евросоюза. Украина имеет еще 45 дней в запасе и поддержку обеих палат Конгресса США, поэтому беспокоиться не стоит. Во временный бюджет вошло только финансирование для программ Федерального правительства, а помощь Украине и другие дополнительные программы не были учтены. Ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее. Сейчас это около 1,6 миллиарда долларов США на оборонку и 1,23 миллиарда долларов США прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты. В Харькове среди бела дня произошла стычка на блокпосте. МВД уже открыло уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа. Инцидент произошел 29 сентября около 15:00. Тогда к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали 4 внедорожника. Из них вышли люди и стали угрожать полицейским и военным, которые несли там дежурство. Нападавших было 20. Они были одеты в военную форму и имели при себе огнестрельное оружие. Злоумышленники заставили весь сводный отряд, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка, лечь на землю и отобрали у них табельное оружие. Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что британских инструкторов якобы планируют отправить в Украину. Однако премьер Риши Сунак опроверг это заявление. Премьер-министр Великобритании считает, что слова его коллеги "неправильно поняли" и "исказили информацию". Вместе с тем Сунак подчеркнул, что британские военные инструкторы действительно могут прибыть в Украину, но это произойдет по окончании войны. Источники 24 Канала подтвердили, что за ударом по вертолетам окупантов стоит ГУР и ВМС Украины. Стоит добавить, что утром местные жители Сочи сообщали о мощном "хлопке", после чего почему-то начали задерживаться рейсы. В столицу Украины прибыл Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским он принял участие в мероприятиях по оказанию почестей украинским защитникам и защитницам. Президент Украины поздравил работников сферы образования с их праздником. Воспитатель, учитель, преподаватель, наставник – в любой период жизни, когда они учат нас, мы берем себе больше, чем просто знания и навыки. Мы берем характер, ценность, принципиальность. И так важно, когда они есть у учителя, Обсудят перспективные мероприятия и вызовы в контексте программы расширенного финансирования (EFF). В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности. Затем Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов. Крупнейший порт Украины в конце сентября принял под загрузку первые два судна: Ying Hao 01 и Azara. Они вышли из порта 1 октября. В Британии отмечают, что в планах страны-агрессора – продолжительный конфликт. Об этом свидетельствует намерение Кремля увеличить оборонный бюджет страны в 2024 году почти на 70%. Украина уничтожила уже более 20% всех систем РСЗО России. В МВД сообщили, что около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли Волчанск. Под ударом оказалась центральная площадь города. В результате обстрела погиб мужчина. Его личность устанавливают. Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Известно о по меньшей мере одного погибшего. Российские захватчики нарисовали бомбардировщики Ту-95МС на авиабазе в Энгельсе. Правда, не додумались изобразить тени. На обнародованных спутниковых снимках видны двумерные приманки, нарисованные на перроне аэродрома. В The War Zone не исключают, что эти силуэты могут быть вырезаны из какого-нибудь полотна или ткани, но "скорее всего – это краска". Кстати, на одном из нарисованных Ту-95 даже изобразили шины. Похоже, таким образом россияне пытаются сделать свои приманки "более реалистичными". Память украинских воинов почтили на площади Свободы в центре Харькова. Из громкоговорителя в 09.00 объявили общенациональную минуту молчания. Остановились автомобили, общественный транспорт и пешеходы. Минута молчания в Харькове: смотрите видео Глава Криворожской РГА рассказал, что во время ночной атаки оккупантов произошло попадание по предприятию. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте загорелся масштабный пожар. ГСЧС быстро локализовали его. Евгений Ситниченко отметил, что часть здания уже не подлежит восстановлению. В Черкасской области продолжается ликвидация последствий ночного российского удара по промышленному объекту в Умани. Агрессор попал в складские помещения с зерном. На опубликованных Нацполицией кадрах видно охваченное пламенем здание. Оно полностью изуродовано. Последствия российской атаки на Умань: смотрите видео Мэр Мелитополя отметил, что во временно оккупированном Крыму слишком громко. О мощном взрыве в Джанкое сообщают местные жители. В 09:00 1 октября в День защитников и защитниц Украины весь Киев одновременно замер на одну минуту, чтобы почтить павших Героев. 24 Канал подготовил эксклюзивный фоторепортаж. В разных регионах России заявляют якобы об "атаке беспилотников". оккупанты жалуются на взрывы. В частности, их слышали в Смоленске, Краснодарском крае и Белгородской области. Тем временем в Сочи задерживают рейсы. Россия бросила на фронт части новой 25-й общевойсковой армии. Сейчас оккупанты завершили свое укомплектование. Их количество составляет 17 тысяч бойцов. Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, сейчас 25-я общевойсковая армия врага развернута в районе Кременной. Интересно, что интенсивность и постоянство ведения огня ВСУ снижает мотивацию врага. Бывают и случаи дезертирства. Кроме того, недавно поступило видео из Бахмутского направления, где оккупанты жалуются на то, что вблизи Клещеевки работают два украинских Leopard. Жалуются, что у них "такие маленькие силы", они "не имеют, чем наступать". Также Илья Евлаш подчеркнул, что ЧВК "Вагнера" была уничтожена раз и навсегда в мае – июне этого года. Сейчас остатки вагнеровцев ищут себе место, но все равно не могут повлиять на ситуацию. Глава государства присвоил звание "Герой Украины" 35 военнослужащим. В частности, 31 – посмертно. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что на оккупированной территории Украины происходит много интересных процессов. В частности, недавно удалось освободить двух десантников, которые с начала вторжения скрывались на неподконтрольных Украине землях. Они выжили благодаря поддержке, потому что, конечно, местные их скрывали, Плетенчук добавил, что спецподразделение "Ангелы", которое вытаскивало десантников, делает это уже не впервые. В Киеве на Крещатике украинцы в 09:00 почтили память погибших защитников и защитниц общенациональной минутой молчания. Тогда все люди и транспортные средства остановились, чтобы поблагодарить Героев. Во Львове также приобщились к памяти Героев и остановились на минуту. На выборах в парламент Словакии победила партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо. Он известен своими пророссийскими взглядами. Кремлевские власти не могут определиться, какие украинские территории аннексировала Россия. Институт изучения войны обратил внимание, что к так называемому "дню воссоединения" так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей с Россией чиновники страны-агрессора публиковали совершенно разные карты. В честь Дня защитников и защитниц Владимир Зеленский обратился к гражданам. Он в очередной раз отметил важность нашей борьбы и поблагодарил всех, кто причастен к обороне Украины. Ни планово, ни аварийно никто не должен и не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, твердыню, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: "Будем бороться столько, сколько потребуется!" Обращение Зеленского: смотрите видео 30 сентября словаки голосовали на досрочных парламентских выборах. Подсчеты еще продолжаются, однако, по предварительным данным, лидирует партия экс-премьера. У Роберта Фицо пророссийские взгляды. Он против вступления Украины в НАТО. Политик пообещал прекратить поддержку нашего государства. В Воздушных силах сообщили, что было зафиксировано 30 пусков "Шахедов". Наши защитники уничтожили 16 дронов-камикадзе. Начальник Днепропетровской ОВА сообщил, что ночью враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. Один удалось сбить. К сожалению, произошли попадания по гражданской инфраструктуре. Есть разрушение. Возник пожар. Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ночью южные регионы снова оказались под дроновой атакой смешанного типа. Враг пытался запутать маршруты, максимально нагружать нашу систему ПВО. Уничтожено 14 "Шахедов" в Одесской области,1 – в Николаевской области. Однако в Николаевской есть попадание в складские помещения. Вспыхнул пожар. Ночью враг массированно атаковал Черкасчину "Шахедами". Попадание было по промышленной инфраструктуре в Умани. Возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно. Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу, Палата представителей Конгресса США утвердила бюджет финансирования правительственных органов на 45 дней. В нем нет пункта помощи Украине. Президент Джо Байден уже подписал законопроект. Но в своем заявлении призвал конгрессменов сохранить верность украинскому народу. Советник мэра Мариуполя рассказал, что во временно оккупированном городе россияне разрушили около 470 домов, к концу года эта цифра может увеличиться до 500. Оккупанты цинично утверждают, что якобы "построили" в Мариуполе примерно 50 разноэтажных домов. Россия лишила мариупольцев более 33 тысяч квартир, а вместо этого обещают "достроить" 4,5 тысячи. Вот и все российское обновление. Уже прошел год, условно говоря, "мирной" жизни в Мариуполе, Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс планирует разрешить направить британские войска в Украину. Миссия – проводить учения для наших защитников на местах. По словам министра, сейчас есть возможность привнести больше в страну. Причем речь не только об обучении, но и о производстве. Я говорил сегодня, что в конце концов обучение должно быть приближено и фактически перенесено в Украину, Глава Снигиревской ГВА Иван Кухта отметил, что в Снигиревке Николаевской области прогремели два взрыва. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без жертв. Жителей он призвал не покидать укрытий. Начальник ОВА Юрий Малашко писал: "Баллистика! Запорожье – в укрытие!". Уже вскоре СМИ сообщили о нескольких взрывах. СМИ сообщают, что в Черкасской области раздаются взрывы. Говорят о работе ПВО. В Харькове раздались взрывы. Ракетную атаку по городу подтвердил мэр Игорь Терехов. Предварительно, враг бил С-300. На многих фотографиях Главнокомандующий ВСУ демонстрирует свой фирменный жест. И может показаться, что он означает "победа", но нет. Это была борьба в свое время, когда еще стреляли из лука. Когда были старые войны. Когда брали в плен, то первое, что делали, – это отрубали фаланги пальцев, чтобы не было способности затягивать лук. И когда Федорович показал именно так, на это мало кто обратил внимание. Это значит: "Мы затягиваем лук и будем вас стрелять",
Россия совершенствует "Шахеды" для атак по промышленности, – Игнат
Первый пилот FPV получил высшую степень отличия
Оккупанты пытаются усилить оборону временно оккупированного Крыма, – ЦНС
Из украинских портов вышли три судна с агропродукцией и железной рудой, – министр инфраструктуры Кубраков
– сообщил Кубраков.
В МИД прокомментировали, как временный бюджет США повлияет на поддержку Украины
– говорит Олег Николенко.
В Харькове неизвестные с автоматами атаковали блокпост
Великобритания не будет отправлять в Украину своих военных инструкторов
ГУР и ВМС атаковали дронами стоянку российских вертолетов в Сочи
В Киев прибыл Жозеп Боррель
Зеленский поздравил педагогов с профессиональным праздником
– написал он.
Делегация МВФ прибыла в Украину
Порт "Южный" впервые с весны принял под загрузку входной флот
Россия готовится к "многим годам войны", – британская разведка
На Харьковщине в результате российских обстрелов погиб мужчина
На авиабазе Энгельс оккупанты рисуют стратегические бомбардировщики
В Харькове почтили павших защитников и защитниц Украины
Последствия атаки на Кривой Рог: часть здания не подлежит восстановлению
Появилось видео последствий удара россиян по Умани
В Джанкое прогремел мощный взрыв
Как Киев почтил павших защитников и защитниц
Россияне снова жалуются на "атаку БПЛА"
Что происходит на Востоке: смогут ли вагнеровцы повлиять на ситуацию.
Зеленский присвоил звание Героя Украины 35 защитникам
Президент почтил память воинов, погибших за Родину
Как удалось вернуть двух десантников с оккупированных территорий
– рассказал спикер.
Украинские города остановились, чтобы почтить память павших защитников и защитниц
Выборы в Словакии: победила партия пророссийского Фицо
Кремль не может определиться, какие украинские территории аннексировала Россия
Обращение президента в День защитников и защитниц Украины
– подчеркнул президент.
На выборах в Словакии лидирует пророссийская партия Smer-SD
Сколько "Шахедов" сбили этой ночью
Силы обороны уничтожили еще 440 оккупантов
В Кривом Роге враг атаковал гражданскую инфраструктуру
На Юге сбили 15 "Шахедов", есть прилет в Николаевской области
Оккупанты атаковали Умань "Шахедами": есть прилет, пострадавший
– отметил начальник ОВА.
В США одобрили временный бюджет без денег для Украины
В оккупированном Мариуполе россияне разрушили около 470 домов
– сказал Андрющенко.
Британских военных могут направить в Украину
– подчеркнул британский министр.
Оккупанты ударили по Запорожью баллистикой
Данилов раскрыл секрет фирменного жеста Залужного
– объяснил секретарь СНБО.
Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено "Лому", пилоту группы М2.
Крымские партизаны зафиксировали строительство новых фортификационных заграждений на украинском полуострове – зубов дракона. Также захватчики перебрасывают в Крым дополнительные системы ПВО.
Еще пять новых судов направляются в порты на загрузку.
Три балкера с агропродукцией и железной рудой вышли из портов Черноморск и Южный, а пять новых судов направляются в порты на загрузку. Балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (флаги Либерии и Палау) экспортировали более 127 тысяч украинской агропродукции и железной руды,
Боррель обсудил с Умеровым военную помощь от Евросоюза.
Украина имеет еще 45 дней в запасе и поддержку обеих палат Конгресса США, поэтому беспокоиться не стоит. Во временный бюджет вошло только финансирование для программ Федерального правительства, а помощь Украине и другие дополнительные программы не были учтены.
Ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее. Сейчас это около 1,6 миллиарда долларов США на оборонку и 1,23 миллиарда долларов США прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты.
В Харькове среди бела дня произошла стычка на блокпосте. МВД уже открыло уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.
Инцидент произошел 29 сентября около 15:00. Тогда к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали 4 внедорожника. Из них вышли люди и стали угрожать полицейским и военным, которые несли там дежурство.
Нападавших было 20. Они были одеты в военную форму и имели при себе огнестрельное оружие. Злоумышленники заставили весь сводный отряд, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка, лечь на землю и отобрали у них табельное оружие.
Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что британских инструкторов якобы планируют отправить в Украину. Однако премьер Риши Сунак опроверг это заявление.
Премьер-министр Великобритании считает, что слова его коллеги "неправильно поняли" и "исказили информацию". Вместе с тем Сунак подчеркнул, что британские военные инструкторы действительно могут прибыть в Украину, но это произойдет по окончании войны.
Источники 24 Канала подтвердили, что за ударом по вертолетам окупантов стоит ГУР и ВМС Украины. Стоит добавить, что утром местные жители Сочи сообщали о мощном "хлопке", после чего почему-то начали задерживаться рейсы.
В столицу Украины прибыл Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель.
Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским он принял участие в мероприятиях по оказанию почестей украинским защитникам и защитницам.
Президент Украины поздравил работников сферы образования с их праздником.
Воспитатель, учитель, преподаватель, наставник – в любой период жизни, когда они учат нас, мы берем себе больше, чем просто знания и навыки. Мы берем характер, ценность, принципиальность. И так важно, когда они есть у учителя,
Обсудят перспективные мероприятия и вызовы в контексте программы расширенного финансирования (EFF).
В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности.
Затем Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
Крупнейший порт Украины в конце сентября принял под загрузку первые два судна: Ying Hao 01 и Azara. Они вышли из порта 1 октября.
В Британии отмечают, что в планах страны-агрессора – продолжительный конфликт. Об этом свидетельствует намерение Кремля увеличить оборонный бюджет страны в 2024 году почти на 70%.
Украина уничтожила уже более 20% всех систем РСЗО России.
В МВД сообщили, что около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли Волчанск. Под ударом оказалась центральная площадь города.
В результате обстрела погиб мужчина. Его личность устанавливают. Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".
Известно о по меньшей мере одного погибшего.
Российские захватчики нарисовали бомбардировщики Ту-95МС на авиабазе в Энгельсе. Правда, не додумались изобразить тени.
На обнародованных спутниковых снимках видны двумерные приманки, нарисованные на перроне аэродрома. В The War Zone не исключают, что эти силуэты могут быть вырезаны из какого-нибудь полотна или ткани, но "скорее всего – это краска".
Кстати, на одном из нарисованных Ту-95 даже изобразили шины. Похоже, таким образом россияне пытаются сделать свои приманки "более реалистичными".
Память украинских воинов почтили на площади Свободы в центре Харькова. Из громкоговорителя в 09.00 объявили общенациональную минуту молчания. Остановились автомобили, общественный транспорт и пешеходы.
Минута молчания в Харькове: смотрите видео
Глава Криворожской РГА рассказал, что во время ночной атаки оккупантов произошло попадание по предприятию. К счастью, никто из людей не пострадал.
На месте загорелся масштабный пожар. ГСЧС быстро локализовали его. Евгений Ситниченко отметил, что часть здания уже не подлежит восстановлению.
В Черкасской области продолжается ликвидация последствий ночного российского удара по промышленному объекту в Умани. Агрессор попал в складские помещения с зерном.
На опубликованных Нацполицией кадрах видно охваченное пламенем здание. Оно полностью изуродовано.
Последствия российской атаки на Умань: смотрите видео
Мэр Мелитополя отметил, что во временно оккупированном Крыму слишком громко. О мощном взрыве в Джанкое сообщают местные жители.
В 09:00 1 октября в День защитников и защитниц Украины весь Киев одновременно замер на одну минуту, чтобы почтить павших Героев. 24 Канал подготовил эксклюзивный фоторепортаж.
В разных регионах России заявляют якобы об "атаке беспилотников". оккупанты жалуются на взрывы. В частности, их слышали в Смоленске, Краснодарском крае и Белгородской области. Тем временем в Сочи задерживают рейсы.
Россия бросила на фронт части новой 25-й общевойсковой армии. Сейчас оккупанты завершили свое укомплектование. Их количество составляет 17 тысяч бойцов. Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
По его словам, сейчас 25-я общевойсковая армия врага развернута в районе Кременной. Интересно, что интенсивность и постоянство ведения огня ВСУ снижает мотивацию врага. Бывают и случаи дезертирства.
Кроме того, недавно поступило видео из Бахмутского направления, где оккупанты жалуются на то, что вблизи Клещеевки работают два украинских Leopard. Жалуются, что у них "такие маленькие силы", они "не имеют, чем наступать".
Также Илья Евлаш подчеркнул, что ЧВК "Вагнера" была уничтожена раз и навсегда в мае – июне этого года. Сейчас остатки вагнеровцев ищут себе место, но все равно не могут повлиять на ситуацию.
Глава государства присвоил звание "Герой Украины" 35 военнослужащим. В частности, 31 – посмертно. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что на оккупированной территории Украины происходит много интересных процессов. В частности, недавно удалось освободить двух десантников, которые с начала вторжения скрывались на неподконтрольных Украине землях.
Они выжили благодаря поддержке, потому что, конечно, местные их скрывали,
Плетенчук добавил, что спецподразделение "Ангелы", которое вытаскивало десантников, делает это уже не впервые.
В Киеве на Крещатике украинцы в 09:00 почтили память погибших защитников и защитниц общенациональной минутой молчания. Тогда все люди и транспортные средства остановились, чтобы поблагодарить Героев.
Во Львове также приобщились к памяти Героев и остановились на минуту.
На выборах в парламент Словакии победила партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо. Он известен своими пророссийскими взглядами.
Кремлевские власти не могут определиться, какие украинские территории аннексировала Россия. Институт изучения войны обратил внимание, что к так называемому "дню воссоединения" так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей с Россией чиновники страны-агрессора публиковали совершенно разные карты.
В честь Дня защитников и защитниц Владимир Зеленский обратился к гражданам. Он в очередной раз отметил важность нашей борьбы и поблагодарил всех, кто причастен к обороне Украины.
Ни планово, ни аварийно никто не должен и не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, твердыню, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: "Будем бороться столько, сколько потребуется!"
Обращение Зеленского: смотрите видео
30 сентября словаки голосовали на досрочных парламентских выборах. Подсчеты еще продолжаются, однако, по предварительным данным, лидирует партия экс-премьера. У Роберта Фицо пророссийские взгляды. Он против вступления Украины в НАТО. Политик пообещал прекратить поддержку нашего государства.
В Воздушных силах сообщили, что было зафиксировано 30 пусков "Шахедов". Наши защитники уничтожили 16 дронов-камикадзе.
Начальник Днепропетровской ОВА сообщил, что ночью враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. Один удалось сбить. К сожалению, произошли попадания по гражданской инфраструктуре. Есть разрушение. Возник пожар.
Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ночью южные регионы снова оказались под дроновой атакой смешанного типа. Враг пытался запутать маршруты, максимально нагружать нашу систему ПВО.
Уничтожено 14 "Шахедов" в Одесской области,1 – в Николаевской области. Однако в Николаевской есть попадание в складские помещения. Вспыхнул пожар.
Ночью враг массированно атаковал Черкасчину "Шахедами". Попадание было по промышленной инфраструктуре в Умани.
Возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно.
Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу,
Палата представителей Конгресса США утвердила бюджет финансирования правительственных органов на 45 дней. В нем нет пункта помощи Украине. Президент Джо Байден уже подписал законопроект. Но в своем заявлении призвал конгрессменов сохранить верность украинскому народу.
Советник мэра Мариуполя рассказал, что во временно оккупированном городе россияне разрушили около 470 домов, к концу года эта цифра может увеличиться до 500.
Оккупанты цинично утверждают, что якобы "построили" в Мариуполе примерно 50 разноэтажных домов. Россия лишила мариупольцев более 33 тысяч квартир, а вместо этого обещают "достроить" 4,5 тысячи.
Вот и все российское обновление. Уже прошел год, условно говоря, "мирной" жизни в Мариуполе,
Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс планирует разрешить направить британские войска в Украину. Миссия – проводить учения для наших защитников на местах. По словам министра, сейчас есть возможность привнести больше в страну. Причем речь не только об обучении, но и о производстве.
Я говорил сегодня, что в конце концов обучение должно быть приближено и фактически перенесено в Украину,
Глава Снигиревской ГВА Иван Кухта отметил, что в Снигиревке Николаевской области прогремели два взрыва. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без жертв. Жителей он призвал не покидать укрытий.
Начальник ОВА Юрий Малашко писал: "Баллистика! Запорожье – в укрытие!". Уже вскоре СМИ сообщили о нескольких взрывах.
СМИ сообщают, что в Черкасской области раздаются взрывы. Говорят о работе ПВО.
В Харькове раздались взрывы. Ракетную атаку по городу подтвердил мэр Игорь Терехов. Предварительно, враг бил С-300.
На многих фотографиях Главнокомандующий ВСУ демонстрирует свой фирменный жест. И может показаться, что он означает "победа", но нет.
Это была борьба в свое время, когда еще стреляли из лука. Когда были старые войны. Когда брали в плен, то первое, что делали, – это отрубали фаланги пальцев, чтобы не было способности затягивать лук. И когда Федорович показал именно так, на это мало кто обратил внимание. Это значит: "Мы затягиваем лук и будем вас стрелять",