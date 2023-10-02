Россия готовится к войне на истощение: Черник сказал, почему Путин избрал такую стратегию

Россия уже готовится к войне на истощение. Там планируют потратить на армию более 100 миллиардов долларов в 2024 году. Путин надеется, что эта стратегия поможет ему победить, но так не случится.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что военный бюджет Украины действительно гораздо меньше. Однако не стоит забывать о союзниках из "Рамштайна", ресурсы которых значительно больше российских.

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Что нужно сделать Украине

Как подчеркнул Черник, в стратегическом смысле Путин хочет ликвидировать украинскую государственность. Но ему не удастся этого сделать. Мир продолжает поддерживать Украину, а вооруженные компании готовы уже запускать у нас производства.

Производство оружия – самый сложный и деликатный бизнес, существующий в природе. Туда вкладываются колоссальные суммы. Создать авианосец или атомную подлодку с технологической точки зрения значительно сложнее, чем разработать космическую ракету. Эти люди не бросают слова на ветер. Мы точно вернемся в евроатлантическое пространство,

– подчеркнул Черник.

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Американский военно-промышленный комплекс также возрождается и перезапускается. Местные компании заинтересованы, чтобы их технологический процесс развивался и дальше. Но все происходит не так быстро, как хотелось бы.

Почему? Ибо есть электоральные риски, психологические моменты и другие факторы. Но Россия не выдержит борьбы с такой мегагруппировкой. Почему Путин сейчас избрал такую стратегию? Он ждет Трампа и надеется, что с ним обо всем договорится. С их точки зрения нужно подождать всего лишь 16 месяцев,

– рассказал Черник.

Сейчас Украине важно реализовать два стратегических плана. В первую очередь нужно "перерубить" сухопутный коридор оккупантов в Крым. А также осуществить окружение захватчиков в Бахмуте.

Может ли Россия воевать на истощение: коротко