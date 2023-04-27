Враг впервые за 2 месяца пошел штурмом на Крутую Балку: все закончилось провалом

Российская армия все не оставляет надежд оккупировать Донецкую область. В этот раз она попыталась атаковать поселок Крутая Балка.

Следует отметить, что в районе Крутой Балки штурмовых действий не происходило около 2 месяцев. Это в эфире национального марафона подчеркнул спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, пишет 24 Канал.

Смотрите также Осколки в сердце – не проблема: оккупанты на Донбассе выписывают из больниц раненых бойцов

Российские войска атаковали Крутую Балку

Дмитрашковский сообщил, что 26 апреля россияне впервые с февраля 2023 года попытались штурмовать войска ВСУ в районе поселка Крутая Балка, расположенного в Ясиноватской общине Донецкой области. Атака захлестнулась и враги откатились назад.

Спикер также сказал, что только за сутки российские солдаты 35 раз атаковали позиции наших военных на Донецком направлении. По его словам, больше всего атак враг совершил на Марьинском направлении – примерно 10 раз.

"Это были направления Александровки, Марьинки, также районы Песок, Водяного и Крутой Балки", – отметил представитель.

Он также рассказал, что враг потерял около 200 человек личного состава убитыми и ранеными. Кроме того, на Донецком направлении украинские войска уничтожили 6 БПЛА и 25 единиц военной техники.

Россияне пополняют резервы под Угледаром

Спикер отметил, что в районе Угледара появились 155 и 40 бригады морской пехоты. К одной из них россияне направили резервы в виде 1 танковой роты, однако пока ни от одной из них военных действий не наблюдалось.

Враг не пытается штурмовать позиции, имея опыт, который они получили от наших воинов еще в феврале,

– сказал Дмитрашковский.

К тому же украинским солдатам стало известно, что российское командование ввело резервы в 116 стрелковый полк, который вышел из города Донецка. В настоящее время эта военная группировка находится во временно оккупированной Волновахе.

Россияне активно штурмуют украинские силы на Донбассе: последние новости