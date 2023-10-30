Техники у россиян уже не так много, – в ВСУ рассказали, как оккупанты наступают на Авдеевку
Российские военные за неполных три недели наступления на Авдеевском и Марьинском направлении понесли ощутимые потери. Сейчас противник пытается пополнить потери.
Россия сейчас заполняет те подразделения, которые понесли значительные потери на Авдеевском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, пишет 24 Канал.
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В ВСУ ожидают, что россияне продолжат пехотные штурмы
Как сказал Штупун, враг проводит подготовку, в том числе отрядов "шторм-z". По словам спикера, ожидается, что россияне будут использовать эти отряды в дальнейших пехотных штурмах.
То есть техники уже у него (врага – 24 Канал) не так много,
– сказал Штупун.
Спикер добавил, что за не полные 3 недели наступления россиян только на Авдеевском и Марьинском направлениях было уничтожено около 400 единиц техники противника.
"Поэтому враг будет продолжать свою тактику мясных штурмов, то есть будет гнать вперед пехоту, иногда даже слабо обученную", – резюмировал Штупун.
Оккупанты уменьшили количество авиаударов
- Накануне Штупун сообщил, что в районе Авдеевки трое суток подряд фиксируется уменьшение применения российской авиации. С чем это связано – в ВСУ точно не знают.
- В то же время, 29 октября украинские пограничники сбили очередной российский самолет на Авдеевском направлении. Речь идет об истребителе Су-25. В ГНСУ сообщили, что вражеский боевой самолет сбил расчет ПЗРК.
- Александр Штупун отметил, что с 10 октября 2023 года россияне потеряли на Авдеевском направлении уже 6 таких истребителей.
- Что касается ситуации на фронте, то в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку.
- За прошедшие сутки безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области. Наши защитники отразили более 10 атак врага.
- Также на Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены 20 атак врага.