Атака дронов на Дагестан, российские войска запустили "Шахеды": хронология 987 дня войны
Россия продолжает вести захватническую войну против Украины и ежедневно атакует на разных направлениях фронта. В то же время украинские военные продолжают давать достойный отпор оккупационной армии врага.
О главных событиях этих суток, ситуацию на фронте, продвижение наших защитников и атаки врага – читайте в материале 24 Канала.
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Утром 6 ноября российский Дагестан атаковали беспилотники. По словам жителей Каспийска, взрывы прозвучали около 8:00. По словам росСМИ, Каспийск, предварительно, атаковали беспилотником А-22 "Летучая лиса". Глава Дагестана Сергей Меликов также уже официально подтвердил информацию об уничтожении дрона над республикой. Известно также, что из-за атаки беспилотника в аэропорту Махачкалы задержаны три рейса. В ночь на 6 ноября российская армия атаковала Украину 63 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла и Чауды. Силам обороны удалось уничтожить 38 вражеских БпЛА. Также россияне ударили по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря.
Беспилотники атаковали Дагестан
Сколько беспилотников сбили силы ПВО
Утром 6 ноября российский Дагестан атаковали беспилотники. По словам жителей Каспийска, взрывы прозвучали около 8:00.
По словам росСМИ, Каспийск, предварительно, атаковали беспилотником А-22 "Летучая лиса". Глава Дагестана Сергей Меликов также уже официально подтвердил информацию об уничтожении дрона над республикой.
Известно также, что из-за атаки беспилотника в аэропорту Махачкалы задержаны три рейса.
В ночь на 6 ноября российская армия атаковала Украину 63 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла и Чауды.
Силам обороны удалось уничтожить 38 вражеских БпЛА. Также россияне ударили по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря.