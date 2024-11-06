Атака дронов на Дагестан, российские войска запустили "Шахеды": хронология 987 дня войны

6 ноября 2024, 08:29
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Автор: Полина Буянова

Россия продолжает вести захватническую войну против Украины и ежедневно атакует на разных направлениях фронта. В то же время украинские военные продолжают давать достойный отпор оккупационной армии врага.

О главных событиях этих суток, ситуацию на фронте, продвижение наших защитников и атаки врага – читайте в материале 24 Канала.

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08:23, 06 ноября

Беспилотники атаковали Дагестан

Утром 6 ноября российский Дагестан атаковали беспилотники. По словам жителей Каспийска, взрывы прозвучали около 8:00.

По словам росСМИ, Каспийск, предварительно, атаковали беспилотником А-22 "Летучая лиса". Глава Дагестана Сергей Меликов также уже официально подтвердил информацию об уничтожении дрона над республикой.

Известно также, что из-за атаки беспилотника в аэропорту Махачкалы задержаны три рейса.

08:18, 06 ноября

Сколько беспилотников сбили силы ПВО

В ночь на 6 ноября российская армия атаковала Украину 63 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла и Чауды.

Силам обороны удалось уничтожить 38 вражеских БпЛА. Также россияне ударили по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря.