Атака дронов на Дагестан, российские войска запустили "Шахеды": хронология 987 дня войны

Россия продолжает вести захватническую войну против Украины и ежедневно атакует на разных направлениях фронта. В то же время украинские военные продолжают давать достойный отпор оккупационной армии врага.

О главных событиях этих суток, ситуацию на фронте, продвижение наших защитников и атаки врага – читайте в материале 24 Канала.

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