ВСУ наступают на Юге на нескольких направлениях, тяжелые бои на Востоке: карта фронта за 17 июня

Российские военные, несмотря на контрнаступление Сил обороны Украины, также проводят наступательные действия. Украинские военные находятся как в обороне, так и в наступлении.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

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За прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, россияне наступали на трех направлениях.

Где наступали российские военные

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Враг нанес авиаудар по Авдеевке, а также совершил артиллерийские обстрелы.

Оккупанты наступали в районе Авдеевки: карта боев

в течение суток наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. Враг нанес авиаудары в районах Марьинки и Победы. Также россияне вели обстрелы из артиллерии.

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враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, но успеха не имел. Противник нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Благодатного, а также совершил обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Россияне наступали в районе Новомихайловки: карта боев

Какая ситуация на других участках фронта

За прошедшие сутки россияне не предпринимали наступательных действий на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. В то же время враг вел обстрелы на этих направлениях из артиллерии и минометов, а также нанес авиаудары.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Также противник обстрелял населённые пункты на этом направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиаудары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области. Кроме того, враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Где наступают украинские военные

Замминистра обороны Анна Маляр 16 июня сообщила, что на Востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности, на Лиманском.

По словам Маляр, на Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту.

На юге наши войска ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу. Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на Юге, они имеют тактический успех.

"Постепенно продвигаются вперед. На сегодняшний день до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск", – резюмировала Маляр.