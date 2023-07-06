ВСУ наступают под Бахмутом, враг хочет вытеснить наши силы в Луганской области: карта боев за 6 июля
6 июля 2023, 08:36Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные сдерживают российских оккупантов и одновременно наступают на Юге и Востоке. Нашим защитникам удается продвинуться вперед на нескольких направлениях.
Российские оккупационные войска и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.
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Враг наступает в районе Новоселовского и хочет вытеснить украинские силы возле НовоегоровкиНа Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Наши воины держат оборону, отразили все атаки врага. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Также россияне обстреляли Харьковскую область из артиллерии и минометов.
Карта боев в районе НовоселовскогоНа Лиманском направлении противник в ходе ведения наступательных действий пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиаудар в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
Россияне пытались вытеснить украинские силы в районе Новоегоровки: карта боев
Силы обороны продвигаются на флангах возле БахмутаНа Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, наши военные продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник нанес авиаудары в районах Богдановки и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Карта боев на Бахмутском направленииНа Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка. В то же время противник нанес авиаудары в районах Авдеевки и Невельского. Противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.
Карта боев в районе АвдеевкиНа Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Ганивка, Марьинка и Победа Донецкой области.
Карта боев в Марьинке
Силы обороны продвигаются на ЮгеНа Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Гавриловки, Новодаровки, Змиевки и Антоновки Херсонской области, а также совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Карта боев на ЮгеНа Шахтерском направлении
Украинские воины уничтожают оккупантов
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.