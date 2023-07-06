ВСУ наступают под Бахмутом, враг хочет вытеснить наши силы в Луганской области: карта боев за 6 июля

Украинские военные сдерживают российских оккупантов и одновременно наступают на Юге и Востоке. Нашим защитникам удается продвинуться вперед на нескольких направлениях.

Российские оккупационные войска и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.

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Враг наступает в районе Новоселовского и хочет вытеснить украинские силы возле Новоегоровки

противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Наши воины держат оборону, отразили все атаки врага. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Также россияне обстреляли Харьковскую область из артиллерии и минометов.

Карта боев в районе Новоселовского

противник в ходе ведения наступательных действий пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиаудар в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Россияне пытались вытеснить украинские силы в районе Новоегоровки: карта боев

Силы обороны продвигаются на флангах возле Бахмута

наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, наши военные продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник нанес авиаудары в районах Богдановки и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка. В то же время противник нанес авиаудары в районах Авдеевки и Невельского. Противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Авдеевки

наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Ганивка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Карта боев в Марьинке

Силы обороны продвигаются на Юге

Карта боев на Юге

направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Гавриловки, Новодаровки, Змиевки и Антоновки Херсонской области, а также совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинские воины уничтожают оккупантов

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

противник нанес авиаудары в районах Золотой Нивы, Отрадного, Макаровки и Ровнополя на Донетчине. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов Донецкой области.противник сохраняет военное присутствие. Враг нанес авиаудары в районах Грабовского Сумской области; Плетеневки Харьковской области и по городу Харьков. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов.оперативная обстановка без значительных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.