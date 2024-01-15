Резервы подтягивают: в ВСУ сообщили, сколько сил россияне сосредоточили на восточном направлении

Оккупанты стягивают резервы на различные направления фронта, чтобы восполнить потери, а также ищут слабое место в нашей обороне. Периодически они изменяют акценты штурмов и количество обстрелов на определенных участках.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, добавив, что все направления на линии столкновения одинаково важны для врага. Россияне продолжают свои попытки хоть куда-нибудь продвинуться.

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Сколько сил сосредоточил враг на Востоке

В течение 14 января оккупанты увеличили количество атак на Лиманском направлении. До этого похожая ситуация была возле Бахмута, а еще раньше – враг сосредотачивался на Купянщине. Так он пытается найти плохо защищенный участок в обороне ВСУ, чтобы развить более активные действия.

Наступление врага к успеху его не привело. Количество военнослужащих на Бахмутском направлении остается неизменным – это примерно 62 тысячи бойцов. Увеличения нет,

– рассказал Владимир Фитьо.

Он добавил, что на фронте у оккупантов есть разные подразделения, между ними происходит ротация, пополнение потерь, ведь враг терпит их в большом количестве. Это касается как техники, так и живой силы. Именно для этого враг подтягивает резервы из России.

Следует заметить, что потери также связаны с дезертирством в российской армии, отказом бойцов выполнять приказы. Эта проблема достаточно распространена, но, к сожалению, она кардинально не влияет на способность страны-агрессора продолжать войну.

В общей сложности количество российских войск, которые находятся в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" – 200 тысяч бойцов. Эта цифра практически не меняется. Украина контролирует наличие их подразделений на линии фронта, личный состав, а учитывая, что война практически ведётся онлайн, провести тайное перемещение почти невозможно,

– подчеркнул Фитьо.

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