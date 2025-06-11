Заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса заявил, что Россия хочет оккупировать все левобережье Украины до конца 2026 года. Сейчас оккупанты действительно далеки от реализации таких планов.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший командующий британских войск в Афганистане и правозащитник Ричард Кэмп, заметив, что украинские военные сдерживают врага. Оккупанты медленно продвигаются, хоть потери России на войне являются значительными.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Кемп, сейчас можно говорить только о том, что Россия имеет медленный прогресс на линии фронта. Способны ли они превратить это в нечто более масштабное – есть много вопросов. Кроме того, Украина также могла приготовить для России некоторые "неожиданности".

Обратите внимание! Во время операции "Паутина" СБУ поразила 41 российский самолет. Среди них были и А-50, и Ту-95МС, и Ту-22 и тому подобное.

Очевидно, что Россия не заинтересована в прекращении огня. Они будут пытаться и в дальнейшем продвигаться на фронте, несмотря на значительные потери. Российский диктатор пойдет на прекращение огня только в том случае, когда будет считать, что получил достаточный результат, чтобы заявить о достижении цели.

Но через некоторое время Россия, вероятно, возобновит войну против Украины. Или же нападет на те же страны Балтии.

Путин с его амбициями восстановить российскую империю не остановится до того момента, пока не умрет или его не отстранят от должности президента. К тому времени будет постоянная угроза со стороны России как для Украины, так и для Запада,

– сказал Кемп.

Добавим, недавно Владимир Зеленский заявил, что Россия также имеет планы захватить Одесскую область. Они хотят выйти на границы с Молдовой и Румынией.