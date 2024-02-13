Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что главную ценность для нашего государства составляют жизни военнослужащих. Генерал подчеркнул, что это гораздо важнее, чем удержание определенной позиции на фронте.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью немецкому каналу ZDF, которое взяли еще до его назначения на пост Главнокомандующего ВСУ. Генерал отметил, что этим наше государство отличается от страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что нашему военно-политическому командованию надо совершенствовать тактику на фронте. Ведь для нашего государства главная ценность – это жизнь нашего солдата, офицера, которые выполняют задачи на передовой.

Сырский также отметил, что наша армия не может позволить себе такого отношения к солдатам, как у российских военачальников, когда они проводят тактику мясных штурмов.

Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава,

– сказал Главнокомандующий ВСУ.

В то же время генерал объяснил, что для российских военачальников жизнь солдата ценности не имеет. Поэтому потери оккупантов, особенно погибших, по словам Сырского, в 7 – 8 раз превышают наши потери на фронте.

Напоследок генерал отметил, что тема потерь в войне является чувствительной темой для любой страны и общества, находящегося в состоянии конфликта.

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