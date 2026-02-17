Подробнее об этом эксклюзивно для 24 Канала рассказал командир 3-го механизированного батальона 110-й ОМБр.

Что думают военные о победе?

Журналист напомнил, что в 2022 году на государственном уровне озвучивали цель Украины выйти на границы 1991 года. Это и было четким представление общества о завершении войны, особенно после нескольких успешных контрнаступлений Сил обороны.

Однако комбат 110-й бригады считает, что слово "победа" имеет значение для гражданских и украинских партнеров, чем для военных.

А для нас победа... Ну что я могу сказать о победе человеку, который потерял все? Тому, кто потерял части своего тела, кто потерял своих близких – какая для них победа и что она будет значить?

– объяснил командир батальона.

Он добавил, что военные хотят скорейшего окончания войны. В частности, комбат вспомнил о периодах "перемирия" весной 2025 года на Сумщине. Тогда, по его словам, на позициях была "необычная тишина" и появлялась надежда.

Пехота докладывала – 4.5.0. Была какая-то надежда внутри. Хотя с одной стороны понимаешь, что вряд ли, но с другой стороны – "а вдруг?",

– вспомнил военный.

По словам командира батальона 110 ОМБр, общество устало от войны, как и сами военные. Однако для того, чтобы не допустить поражения, необходима постоянная поддержка армии. Он добавил, что государство не всегда может обеспечить необходимым.

Поэтому огромная просьба к людям, чтобы они открыли глаза, сняли розовые очки и помогали. И, как по мне, отключение света – это еще один ответ и напоминание о том, что война продолжается,

– резюмировал комбат 110 ОМБр.

Какова ситуация на фронте?