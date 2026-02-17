Детальніше про це ексклюзивно для 24 Каналу розповів командир 3-го механізованого батальйону 110-ї ОМБр.

Що думають військові про перемогу?

Журналіст нагадав, що у 2022 році на державному рівні озвучували ціль України вийти на кордони 1991 року. Це і було чітким уявлення суспільства про завершення війни, особливо після кількох успішних контрнаступів Сил оборони.

Однак комбат 110-ї бригади вважає, що слово "перемога" має значення для цивільних та українських партнерів, ніж для військових.

А для нас перемога… Ну що я можу сказати про перемогу людині, яка втратила все? Тому, хто втратив частини свого тіла, хто втратив своїх близьких – яка для них перемога і що вона буде значити?

– пояснив командир батальйону.

Він додав, що військові хочуть якнайшвидшого закінчення війни. Зокрема, комбат згадав про періоди "перемир'я" весною 2025 року на Сумщині. Тоді, за його словами, на позиціях була "незвична тиша" і з'являлася надія.

Піхота доповідала – 4.5.0. Була якась надія всередині. Хоча з одного боку розумієш, що навряд, але з іншого боку – "а раптом?",

– пригадав військовий.

За словами командира батальйону 110 ОМБр, суспільство втомилося від війни, як і самі військові. Проте для того, щоб не допустити поразки, необхідна постійна підтримка армії. Він додав, що держава не завжди може забезпечити необхідним.

Тому величезне прохання до людей, щоб вони розплющили очі, зняли рожеві окуляри й допомагали. І, як на мене, відключення світла – це ще одна відповідь і нагадування про те, що війна триває,

– резюмував комбат 110 ОМБр.

