Силы обороны наступают в районе Бахмута и на Юге: карта боевых действий на 5 июля

Украинские воины продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлении. Кроме того, в районе города-крепости Бахмут.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

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Россияне продолжают террор мирного населения

За прошедшие сутки агрессор нанес ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодезь Харьковской области. Кроме того, совершил 47 авиационных ударов и 59 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Что происходит на основных направлениях фронта

В течение суток 40 боевых столкновений произошли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Нанаправлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На– враг сохраняет военное присутствие, активизировал диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки из минометов и артиллерии обстрелял более 15 населенных пунктов. В частности, Горск, Карповичи, Михальчина Слобода, Чайкино Черниговской области; Середина-Буда, Волковка, Мирополье, Рясное Сумской области и Одноробовку, Уды, Волчанск, Охримовку, Землянки Харьковской. Нанаправлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселевского Луганской области. Однако наши воины стойко держат оборону – отразили все атаки врага. Россияне обстреляли из минометов и артиллерии Отрадное, Новомлынск, Западную, Купянск, Масютовку и Кисловку Харьковской области. На– в течение суток, при поддержке авиации, агрессор делал попытки вытеснить наши войска с занятых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Веселое и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка Донецкой области.

Наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах,

– отметили в Генштабе ВСУ.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

Нанаправлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области. На– под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все атаки в районе Марьинки. Оккупанты совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области. Нанаправлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Обстрелял более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Макаровку и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Россияне нанесли авиационный удар в районе Ровнополья Запорожской области. Из артиллерии обстреляно более 30 населенных пунктов. В частности, Левадное, Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевку, Львово, Токаревку, Антоновку, Велетенское, Станислав Херсонской области и Херсон.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация на поле боя: смотрите карту

На оккупированной Херсонщине возросло количество больных, вероятно, холерой

Во временно оккупированных Скадовске и Геническе отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры.

Так называемая оккупационная "власть" не признает увеличения количества заболеваемости и пытается скрыть ухудшение санитарно эпидемиологической ситуации в регионе. Захватчики приступили к скрытой вакцинации от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.

ВСУ мощно уничтожают врага