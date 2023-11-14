ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра, – у Зеленского подтвердили успехи на Херсонщине

В Офисе Президента подтвердили успехи Сил обороны Украины на левобережье Херсонской области. Украинским войскам удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра.

Соответствующее заявление сделал руководитель ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ продолжается, поскольку Украина стремится восстановить свою территориальную целостность.

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Ермак подтвердил успехи ВСУ на Херсонщине

Несмотря на все, Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризируют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается,

– заявил Ермак.

Руководитель ОП добавил, что Украина знает, как добиться победы, а у президента Владимира Зеленского есть четкий план.

По его словам, среди приоритетов Зеленский определяет развитие украинского ОПК и развертывание собственного производства вооружений.

Контекст заявления Ермака