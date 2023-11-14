ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра, – у Зеленского подтвердили успехи на Херсонщине
Источник:Офис Президента
В Офисе Президента подтвердили успехи Сил обороны Украины на левобережье Херсонской области. Украинским войскам удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра.
Соответствующее заявление сделал руководитель ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ продолжается, поскольку Украина стремится восстановить свою территориальную целостность.
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Ермак подтвердил успехи ВСУ на Херсонщине
Несмотря на все, Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризируют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается,
– заявил Ермак.
Руководитель ОП добавил, что Украина знает, как добиться победы, а у президента Владимира Зеленского есть четкий план.
По его словам, среди приоритетов Зеленский определяет развитие украинского ОПК и развертывание собственного производства вооружений.
Контекст заявления Ермака
- 11 ноября в Украине отмечали годовщину освобождения от российских войск Херсона и правобережной части Херсонской области. В то же время левобережье до сих пор оккупировано россиянами.
- Летом 2023 года Россия взорвала Каховскую ГЭС, чтобы помешать украинскому контрнаступлению в Херсонской области.
- Осенью 2023 года начали появляться сообщения об успехах украинских сил на левом берегу Днепра, однако никакой официальной информации не было.
- В октябре аналитики ISW сообщили, что украинские военные закрепляются на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские силы якобы продвинулись в село Крынки. Известно, что россияне обстреливают Крынки, хотя якобы должны контролировать этот населенный пункт.
- На фоне сообщений о рейдах украинских войск в Херсонской области Владимиру Путину пришлось заменить командующего российскими войсками в Херсонской области Олега Макаревича.
- Его упрекали в том, что его безынициативность сделала возможным неоднократные высадки украинских десантов. Более того, аналитики ISW считают, что решение Путина назначить Михаила Теплинского вместо Макаревича именно вызвали успехи украинских сил.
- Анализ |SW подтвердили в разведке Британии, отметив, что назначение Теплинского вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы на Херсонщине.
- Следует также добавить, что в минобороны России заявили, что якобы перебрасывают своих военных с левобережья Херсонской области, но впоследствии отреклись от своих слов.
- Согласно официальной информации украинской стороны, ни одно движение оккупантов в Херсонской области не было зафиксировано. Соответствующее заявление России в Украине связывают с информационной операцией.