Атака "Шахедами", взрывы в оккупированном Крыму: хронология 957 дня войны
Ночью 7 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". По вражеским дронам работала ПВО. Тем временем в оккупированном Крыму раздавались взрывы.
О главных новостях 7 октября, последствия атак агрессора, взрывах на оккупированном полуострове, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте и международной арене – пишет 24 Канал.
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В ОВА отметили, что воздушная тревога продолжается. В области работает ПВО. Северокорейская туристическая компания сняла рекламный ролик с россиянами. Вероятно, чтобы привлечь внимание туристов из-за рубежа. Впрочем, ролик вызвал шутливые комментарии в сети из-за пустых пляжей. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти. Жители Крыма сообщают о взрывах. Первые слышали еще около 23:30 6 октября в Сакском районе. Сигнал тревоги раздается в воинских частях Севастополя. Об этом сообщает "Крымский ветер". Оккупанты подняли истребители с аэродрома "Бельбек". Распространяют предупреждение об опасности для аэродромов из-за вероятных атак дронов. В воскресенье, 6 октября, с неанонсированным визитом посетил Украину министр обороны Нидерландов. Рубен Брекельманс, в частности, побывал в Харькове, который ежедневно страдает от российских атак. В соцсетях министр поделился кадрами изуродованного обстрелами города Я видел последствия мощных российских бомбардировок. Разрушенные квартиры. Дефицит электроэнергии. Дети ходят в школу в бункерах, Также заявил, что Украина может защититься от вражеских атак, "держа Россию на большем расстоянии".
Киев и область под атакой "Шахедов": работает ПВО
Россияне прорекламировали абсолютно пустой курорт в Северной Корее
Фицо обещает блокировать вступление Украины в НАТО
В оккупированном Крыму раздаются взрывы, оккупанты подняли авиацию
Министр обороны Нидерландов посетил Харьков
– написал Брекельманс.
В ОВА отметили, что воздушная тревога продолжается. В области работает ПВО.
Северокорейская туристическая компания сняла рекламный ролик с россиянами. Вероятно, чтобы привлечь внимание туристов из-за рубежа. Впрочем, ролик вызвал шутливые комментарии в сети из-за пустых пляжей.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти.
Жители Крыма сообщают о взрывах. Первые слышали еще около 23:30 6 октября в Сакском районе.
Сигнал тревоги раздается в воинских частях Севастополя. Об этом сообщает "Крымский ветер".
Оккупанты подняли истребители с аэродрома "Бельбек". Распространяют предупреждение об опасности для аэродромов из-за вероятных атак дронов.
В воскресенье, 6 октября, с неанонсированным визитом посетил Украину министр обороны Нидерландов. Рубен Брекельманс, в частности, побывал в Харькове, который ежедневно страдает от российских атак.
В соцсетях министр поделился кадрами изуродованного обстрелами города
Я видел последствия мощных российских бомбардировок. Разрушенные квартиры. Дефицит электроэнергии. Дети ходят в школу в бункерах,
Также заявил, что Украина может защититься от вражеских атак, "держа Россию на большем расстоянии".