Пригожину не удастся "отмазаться", Бахмут будет под контролем ВСУ: обзор фронта от Свитана

Евгений Пригожин заявил, что 10 мая якобы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "боеприпасного голода". На самом же деле главарь ЧВК "Вагнера" создает такую картину, чтобы оправдать свои провалы.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, на самом деле у Пригожина нет проблем с боеприпасами.

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Вагнеровцам грозит уничтожение возле Бахмута

Военный эксперт отметил, что на Бахмутском направлении ВСУ возвращают определенные позиции, чтобы удерживать в качестве линии обороны шоссе и канал, который идет на Курдюмовку и Озаряновку.

По его словам, с этих позиций открывается хорошее направление для движения в сторону Попасной. И это одно из перспективных направлений для наших воинов. Речь идет о локальном наступательном действии, которое может привести к уничтожению вагнеровцев.

Об этом Пригожин постоянно последние несколько месяцев и говорит. У него голые фланги и, если будет фланговый удар с двух сторон, он просто окажется в окружении,

– заявил Свитан.

То есть, добавил полковник запаса ВСУ, Бахмутское подразделение ЧВК "Вагнера" просто прекратит свое существование.

Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Пригожин пытается оправдать неудачи

Свитан считает, что Пригожин, вероятно, обещал до 9 мая точно взять Бахмут. И теперь он понимает, что этого не произойдет, а ЧВК "Вагнера" еще и потеряет некоторые позиции.

Пригожин рассказывает сказки, что ему не дают боеприпасы,

– заметил Свитан.

А на самом деле, по словам полковника запаса, его ЧВК приоритетно снабжают боеприпасами. И наши защитники чувствуют это в самом Бахмуте. Так что у Пригожина никогда не было провисания по количеству выстрелов и вылетов самолетов.

По большому счету, Пригожин создает такую картину, чтобы "отмазать" свои проблемы. То есть как-то их перекрыть,

– считает полковник запаса.

Военный эксперт предполагает, что Герасимов этот вопрос "подсветит" уже со своей стороны, переведя практически всю ЧВК Пригожина на нормы так называемого котлового обеспечения, выше которых невозможно получать.

Поэтому я не думаю, что у Пригожина получится как-то "отмазаться". И 9 мая часть Бахмута будет под контролем украинских войск,

– подчеркнул Свитан.

И Путину, резюмировал он, нечего будет сказать о каких-либо победах. Вероятно, что российский диктатор попытается закрыть "СВО", по крайней мере, переведя в глухую оборону всю линию фронта.

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