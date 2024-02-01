Мы имеем возможности уничтожить врага и обеспечить существование государственности, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о способностях украинской армии на данный момент. По словам генерала, наши военные уже имеют возможности уничтожать врага.

Более того, по словам Залужного наша армия способна обеспечить существование украинской государственности. Однако определенные недостатки в военной системе, по мнению генерала, все же есть.

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Залужный рассказал о возможностях армии

Главнокомандующий ВСУ отметил, что цель украинского военно-политического командования – максимально накопить новейшие боевые возможности, чтобы улучшить результаты на поле боя.

По словам Залужного, в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех направлениях:

создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами;

внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их применения;

как можно быстрее овладеть новыми боевыми возможностями.

Кроме того, генерал отметил, что на пути возможностей украинской армии пока стоит несовершенство нормативно-правовой базы. Также на это влияет и частичная монополизация оборонной промышленности.

Залужный также подчеркнул, что боевой опыт украинской армии, особенно с 2022 года, уникальный. Однако в интересах нашей победы украинское военно-политическое командование должно постоянно находить новые возможности.

Напоследок главнокомандующий ВСУ предупредил, что Россия для отвлечения внимания от Украины, может спровоцировать конфликты в других странах.

Залужный определил главные задачи на 2024 год