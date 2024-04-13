Зеленский сказал, какой видит Украину через 5 –10 лет после войны

Владимир Зеленский во время визита в Черновцы 12 апреля, где имел возможность пообщаться со студентами. Президента спросили, какой он видит Украину через 5 – 10 лет после окончания войны.

Украинский глава подчеркнул, что не стоит загадывать, что будет в будущем. Однако он отметил, что уже есть очевидные вещи относительно того, что будет с нашим государством после войны.

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Зеленский отметил, что относительно будущего нашего государства есть вещи, которые уже понятны, и он уверен на 100%, что все это для нашего государства будет.

Страна ЕС, очень верю, что страна НАТО. Я думаю, что так и будет, что мы это дожмем,

– подчеркнул глава государства.

Президент также выразил уверенность, что Украину будут восстанавливать многие страны. По мнению украинского главы, возможно, это будет не весь мир, но безусловно Украина будет восстанавливаться и восстанавливаться после окончания войны.

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