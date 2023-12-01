Венесуэла – в сфере российского влияния: спровоцирует ли Путин войну в Южной Америке
В Южной Америке может разгореться война между Венесуэлой и Гайаной. Путин явно в этом заинтересован и очевидно, что он может быть к этому причастен.
Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель из США, член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что Путин в целом заинтересован в развертывании разных конфликтов в мире. Ему важно отвлечь Запад от войны в Украине.
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Россия хочет торговаться с Западом
Как отметил Пинкус, Венесуэла уже давно находится в сфере российского влияния. Кремль вполне может организовать там войну, чтобы еще больше разбросать ресурсы стран Запада.Обратите внимание! Венесуэла может напасть на Гайану из-за, как они считают, спорных территорий Эссекибо, принадлежащих Гайане. Там обнаружили огромные запасы нефти. Президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет провести "референдум" насчет этой территории. В Гайане считают, что результаты этого "референдума" хотят сделать поводом для попытки аннексии территории.
Конечно, Путин может и не организовать войну в Южной Америке. Но даже такое информационное давление держит в напряжении американское руководство.
Это показывает, что ставки повышаются. И можно торговаться с Западом. Что-то вроде "мы, Россия, оставляем в покое Венесуэлу, а вы оставьте в покое половину Украины". Это свидетельствует о провале нашей американской внешней политики. С Венесуэлой давно нужно было разобраться включительно с разными методами: от снятия санкций – до блокады,
– считает Пинкус.
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Также Штатам нужно уменьшить ограничения насчет помощи Украине и Израилю. К примеру, как убежден Пинкус, Киеву стоило б разрешить бить по территории России западным оружием.
Ситуация в России: коротко
- Хотя Запад не позволяет использовать их оружие для ударов по территории России, но там все равно случаются разные взрывы. На Байкало-Амурской железной дороге снова взорвался поезд с топливом.
- Финляндия закрыла границу с Россией на две недели. Все из-за того, что Кремль устраивает искусственный миграционный кризис в регионе.
- По состоянию на 1 декабря Россия потеряла более 330 тысяч личного состава. За 30 ноября эта цифра выросла еще на 1280 единиц.