Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что прекращение войны в Иране будет означать возобновление продажи нефти из стран Персидского залива. Им нужно будет компенсировать убытки, которые они понесли пока не работал экспорт, а это повлияет на положение России.

Трамп пытается стабилизировать ситуацию

Вероятно, после завершения операции на Ближнем Востоке, страны ОПЕК будут заинтересованы в том, чтобы увеличивать добычу. Поэтому нефти на рынке станет значительно больше, а ее цена вернется к той, которая была до 28 февраля 2026 года.

Мы не знаем, что будет дальше, в ближайшей перспективе, но сейчас Россия от этого выигрывает. Она получает дополнительные доходы. Другой вопрос заключается в том, надолго ли это,

– отметил политолог.

Ситуация с санкциями значительно тяжелее. Сейчас это один из инструментов Трампа в давлении на Путина. Он может использовать его, чтобы завершить войну в Украине. Но проблема в том, что для полной отмены санкций нужно аналогичное решение Европы. Маловероятно, что европейские лидеры согласятся на это, пока идет война.

"Трамп сказал о ситуативном снятии ограничений, но оно может продолжиться, если Путин согласится на мир в Украине. В этом суть игры", – подчеркнул Владимир Фесенко.

Конечно, в США понимают опасность осложнения экономической ситуации из-за войны на Ближнем Востоке. Цена за нефть может достичь более 100 долларов за баррель, что совершенно не выгодно Америке. Трамп осознает насколько велика проблема.

Впереди возможные разногласия между США и Россией

"В США есть политическая примета: если в год выборов существенно возрастает цена бензина на заправках, это означает поражение правящей партии. В 2026 году состоятся промежуточные выборы в Конгресс. С такими тенденциями республиканцы могут потерять контроль над одной из палат или даже обеими. Это огромный риск для Трампа", – добавил политолог.

Американский лидер это понимает, поэтому сейчас будет делать все возможное, чтобы быстрее завершить войну и стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках. Но стратегически его цель заключается в том, чтобы контролировать нефтяные потоки. Он уже взял под контроль сырье в Венесуэле, хочет сделать это с Ираном и в целом в Персидском заливе.

Здесь начинаются серьезные споры между США и Россией. Американцы хотят быть главными на нефтяном рынке, а россияне являются одними из их ключевых конкурентов. Именно санкционный режим позволяет Трампу держать Кремль в роли зависимого игрока,

– сказал Владимир Фесенко.

Вполне вероятно, что даже после завершения операции против Ирана противоречия между Вашингтоном и Москвой по нефти все равно останутся.

Как война на Ближнем Востоке повлияла на рынок нефти?