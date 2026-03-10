Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что прекращение войны в Иране будет означать возобновление продажи нефти из стран Персидского залива. Им нужно будет компенсировать убытки, которые они понесли пока не работал экспорт, а это повлияет на положение России.
Трамп пытается стабилизировать ситуацию
Вероятно, после завершения операции на Ближнем Востоке, страны ОПЕК будут заинтересованы в том, чтобы увеличивать добычу. Поэтому нефти на рынке станет значительно больше, а ее цена вернется к той, которая была до 28 февраля 2026 года.
Мы не знаем, что будет дальше, в ближайшей перспективе, но сейчас Россия от этого выигрывает. Она получает дополнительные доходы. Другой вопрос заключается в том, надолго ли это,
– отметил политолог.
Ситуация с санкциями значительно тяжелее. Сейчас это один из инструментов Трампа в давлении на Путина. Он может использовать его, чтобы завершить войну в Украине. Но проблема в том, что для полной отмены санкций нужно аналогичное решение Европы. Маловероятно, что европейские лидеры согласятся на это, пока идет война.
"Трамп сказал о ситуативном снятии ограничений, но оно может продолжиться, если Путин согласится на мир в Украине. В этом суть игры", – подчеркнул Владимир Фесенко.
Конечно, в США понимают опасность осложнения экономической ситуации из-за войны на Ближнем Востоке. Цена за нефть может достичь более 100 долларов за баррель, что совершенно не выгодно Америке. Трамп осознает насколько велика проблема.
Впереди возможные разногласия между США и Россией
"В США есть политическая примета: если в год выборов существенно возрастает цена бензина на заправках, это означает поражение правящей партии. В 2026 году состоятся промежуточные выборы в Конгресс. С такими тенденциями республиканцы могут потерять контроль над одной из палат или даже обеими. Это огромный риск для Трампа", – добавил политолог.
Американский лидер это понимает, поэтому сейчас будет делать все возможное, чтобы быстрее завершить войну и стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках. Но стратегически его цель заключается в том, чтобы контролировать нефтяные потоки. Он уже взял под контроль сырье в Венесуэле, хочет сделать это с Ираном и в целом в Персидском заливе.
Здесь начинаются серьезные споры между США и Россией. Американцы хотят быть главными на нефтяном рынке, а россияне являются одними из их ключевых конкурентов. Именно санкционный режим позволяет Трампу держать Кремль в роли зависимого игрока,
– сказал Владимир Фесенко.
Вполне вероятно, что даже после завершения операции против Ирана противоречия между Вашингтоном и Москвой по нефти все равно останутся.
Как война на Ближнем Востоке повлияла на рынок нефти?
- С начала операции США Иран фактически заблокировал движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив. Он является критически важным для поставок. В ответ Дональд Трамп заявил, что усилит удары по Ирану, если поток нефти остановится. Он пригрозил уничтожить такие цели после чего восстановление Ирана будет невозможным.
- Из-за нарушения судоходства цены на нефть начали резко расти. Именно через этот пролив ежедневно проходило 20 миллионов баррелей нефти. Лидер США заявил, что у него есть план, как решить эту проблему, но детали не предоставил. Уже вечером 9 марта цены обвалились со 110 долларов за баррель до 89.
- Иран выдвинул свои условия для восстановления движения по Ормузскому проливу. Там заявили, что арабские и европейские страны смогут беспрепятственно осуществлять перевозки, если они разорвут любые связи с Израилем и США. Также они должны выгнать американских и израильских послов из своих столиц.