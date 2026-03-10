Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що припинення війни в Ірані означатиме відновлення продажу нафти з країн Перської затоки. Їм потрібно буде компенсувати збитки, яких вони зазнали поки не працював експорт, а це вплине на становище Росії.

Дивіться також Є багато ознак, що операція проти Ірану буде затяжною, – ексчлен парламенту НАТО

Трамп намагається стабілізувати ситуацію

Ймовірно, після завершення операції на Близькому Сході, країни ОПЕК будуть зацікавлені в тому, щоб збільшувати видобуток. Тому нафти на ринку стане значно більше, а її ціна повернеться до тієї, яка була до 28 лютого 2026 року.

Ми не знаємо, що буде далі, у найближчій перспективі, але зараз Росія від цього виграє. Вона отримує додаткові прибутки. Інше питання полягає в тому, чи надовго це,

– зауважив політолог.

Ситуація з санкціями значно важча. Наразі це один з інструментів Трампа у тиску на Путіна. Він може використати його, щоб завершити війну в Україні. Але проблема в тому, що для повного скасування санкцій потрібне аналогічне рішення Європи. Малоймовірно, що європейські лідери погодяться на це, поки йде війна.

"Трамп сказав про ситуативне зняття обмежень, але воно може продовжитись, якщо Путін погодиться на мир в Україні. У цьому суть гри", – підкреслив Володимир Фесенко.

Звісно, у США розуміють небезпеку ускладнення економічної ситуації через війну на Близькому Сході. Ціна за нафту може сягнути понад 100 доларів за барель, що абсолютно не вигідно Америці. Трамп усвідомлює наскільки велика проблема.

Попереду можливі розбіжності між США та Росією

"У США є політична прикмета: якщо у рік виборів суттєво зростає ціна бензину на заправках, це означає поразку правлячої партії. У 2026 році відбудуться проміжні вибори до Конгресу. З такими тенденціями республіканці можуть втрати контроль над однією з палат або навіть обома. Це величезний ризик для Трампа", – додав політолог.

Американський лідер це розуміє, тому зараз робитиме все можливе, щоб швидше завершити війну та стабілізувати ситуацію на нафтових ринках. Але стратегічно його мета полягає в тому, щоб контролювати нафтові потоки. Він уже взяв під контроль сировину у Венесуелі, хоче зробити це з Іраном і загалом у Перській затоці.

Тут починаються серйозні суперечки між США та Росією. Американці хочуть бути головними на нафтовому ринку, а росіяни є одними з їхніх ключових конкурентів. Саме санкційний режим дозволяє Трампу тримати Кремль у ролі залежного гравця,

– сказав Володимир Фесенко.

Цілком ймовірно, що навіть після завершення операції проти Ірану суперечності між Вашингтоном і Москвою щодо нафти все одно залишаться.

Як війна на Близькому Сході вплинула на ринок нафти?